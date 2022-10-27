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Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Euro/dolar paritesi yeniden 1'in altını gördü...

27.10.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu. Eylül’de 75 baz puanlık faiz artışı yapan ECB, bugünkü toplantıda da 75 baz puanlık faiz artışı yaptı. Böylece faiz oranı son 13 yılın en yüksek seviyesine geldi. Peki, bugünkü dolar kuru kaç TL? Euro ne kadar? İşte 27 Ekim 2022 euro ve dolar döviz kurunda son durum…

Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Euro/dolar paritesi yeniden 1'in altını gördü...

Son dakika: Piyasada gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararına çevrilmişti. ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranı yüzde 1,25'ten yüzde 2,00'ye çıkarıldı. Faiz bu seviyeyi en son 21 Ocak 2009 tarihinde görmüştü.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını yüzde 0,75'ten yüzde 1,50'ye, marjinal faiz oranını yüzde 1,50'den yüzde 2,25'e yükseltti.

ECB açıklamasında enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ve uzun bir süre için hedefin üzerinde kalacağı belirtildi.

Açıklamada, "Yönetim Konseyi, verilen görev çerçevesinde fiyat istikrarını sağlamak için tüm araçlarını ayarlamaya hazır" denildi.

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FAİZ KARARI SONRASI EURO NE KADAR OLDU?

Avrupa'da enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında artan jeopolitik risklerle 28 Eylül'de 0,9540'ın altını gören euro/dolar paritesi, o tarihten bu yana kademeli de olsa yükseliş eğiliminde hareket ediyordu. ECB’nin faiz kararını bekleyen euro/dolar paritesi bu gelişmelerle dün 3 haftanın ardından yeniden 1 kritik eşiğini aşmıştı. Ancak karar sonrası parite yeniden 1'in altına geriledi.

Yurt içinde ise dolar/TL kuru saat 15.32 itibariyle 18,61 seviyesinde hareket ederken, euro/TL ise 18,63 liradan alıcı ile buluşuyor.

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