Son dakika: İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı: 5 banka listeye alındı

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haberler gelmeye devam ederken, İngiltere, flaş bir karara imza attı. Başbakan Boris Johnson açıklamasında, 5 Rus bankasını yaptırım listesine aldıklarını duyurdu.

Johnson, yaptırımları açıklarken şu ifadeleri kullandı:

Putin'e diplomasi yoluyla hedeflerini gerçekleştirmesi için her türlü imkanı tanıdık. Ukrayna'ya Rus güçlerinin sevkiyatının miktarının yeni bir işgale işaret ettiğine şüphe yok. Son ana kadar diplomasiden vazgeçmeyeceğiz. Emsali görülmemiş tedbirler uygulamaya girecek.

Şimdi İngiltere ve müttefikleri Rusya'ya yardımları uygulamaya başlayacak. 5 Rusya bankasını ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldık. Bu kişilerin İngiltere'deki varlıkları dondurulacak. İngiltere'de ticaret yapmalarına izin verilmeyecek

Tüm NATO müttefiklerini mutlaka korumak zorundayız. Putin'in nihayetinde başarısız olduğunu görmemiz gerekiyor. Tüm Avrupa ve NATO bunun için bir araya gelmelidir. İngiltere, bunun için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Güç gösterisinden kaçınmalıyız, bedeli ağır olur.

