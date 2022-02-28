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  4. Son dakika: Rusya'dan Batı ülkelerine 'yaptırım' yanıtı: Cevap vereceğiz

Son dakika: Rusya'dan Batı ülkelerine 'yaptırım' yanıtı: Cevap vereceğiz

28.02.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna'yı işgal girişiminde bulunan Rusya'dan, Batı ülkelerinin açıkladığı yaptırımlarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada söz konusu yaptırımlara karşılık verileceği belirtildi.

Son dakika: Rusya'dan Batı ülkelerine 'yaptırım' yanıtı: Cevap vereceğiz

Son dakika: Yaptırım restleşmesi büyüyor... Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi sonrası Batı, peş peşe yaptırım kararları almıştı. Alınan kararlar sonrası Rus ekonomisin ve hükümetinin nasıl bir tepki vereceği merak edilirken Moskova'dan yeni bir açıklama geldi.

SON DAKİKA | RUSYA: CEVAP VERECEĞİZ

Kremlin'den yapılan açıklamada "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak" ifadeleri yer aldı.

PUTİN EKONOMİ KURMAYLARIYLA GÖRÜŞECEK

Kremlin ayrıca Putin'in; Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu, bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşeceği belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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