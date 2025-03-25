Spor kulübü kapısına kilit vuruyor! Oyunculardan personele kadar maaşlar ödenemedi... Toplam borçları dudak uçuklattı

Alman spor kulübü 1.FC Düren, Ocak ayından beri oyuncu, antrenör ve personelin maaşlarını ödeyemiyor. Ekonomik zorluklar ile mücadele eden spor kulübü çareyi iflas başvurusunda bulunmakta buldu.

İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Artı49'un haberine göre, spor kulübünün başkan yardımcısı Karsten Schümann gerekli belgeleri Aachen'daki yetkili bölge mahkemesine sundu.

Schümann mücadele ettiklerini ve umut verici görüşmeler yapılmasına, politikacılardan sinyaller almalarına rağmen beklenenlerin olmadığını ifade ederek, "Biz görevimizi süresi içinde yerine getirdik" şeklinde konuştu.

BORÇLARINI 'MUAZZAM' OLARAK ANLATMIŞTI

Sezonun geri kalanında spor kulübünün ne yapacağı belli değil ayrıca kulüp haftada 3 kez antreman yapıyordu. Schümann hafta başında yaptığı açıklamada borçları "muazzam" olarak nitelendirmişti. Konuşulanlara göre, kulübün toplam borcunun ise 5 milyon euro olabilir.

İflas işlemlerinin başlaması ile çalışanların 3 aylık maaşlarının ödenebilmesi bekleniyor. Bu durum Ocak, Şubat ve Mart aylarını etkileyecek. Ancak Nisan ayından itibaren durum belirsizliğini koruyor.