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Tamamen durdurdu! Rusya artık Ermanistan'dan o ürünü almayacak

Rusya'nın, Ermenistan’dan balık ve balık ürünleri sevkiyatını tamamen durdurduğu bildirildi. Son dönemde Rusya, Ermenistan'dan birçok ürünün ithalatına kısıtlamalar getirmişti.

Tamamen durdurdu! Rusya artık Ermanistan'dan o ürünü almayacak

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi, Ermenistan’daki iki şirketin ürünlerine yönelik sertifika işlemlerini askıya aldı.

Haberde, söz konusu şirketlerin sertifika işlemlerinin askıya alınmasıyla, Ermenistan’dan hiçbir şirketin artık Rusya’ya balık ürünleri gönderemeyeceği kaydedildi.

Rusya, son dönemde Ermenistan'dan çiçek, sebze ve meyve ithalatına kısıtlamalar getirirken, iki ülke yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu.

Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği’ne girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için Avrasya Ekonomik Birliği standartlarının geçerli olmayacağını bildirmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık Ermenistan Rusya İthalat
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