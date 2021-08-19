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'Tarihi toplantı' yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırım açıklaması

19.08.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesinin ardından BAE'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada görüşmeye 'tarihi toplantı' denildi. Görüşmede, BAE'nin Türkiye’ye yönelik yatırımları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından, "Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var" ifadelerini kullandı.

'Tarihi toplantı' yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırım açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi. Erdoğan iki ülke arasındaki gerilimin hafiflediğini ifade ederken, BAE'ni Türkiye'ye yatırımlarının kısa süre içinde artabileceğini ifade etti.

Erdoğan dün televizyonda yayımlanan söyleşisinde, görüşme hakkında bilgi vererek, yatırımlar konusunda yol haritasının ele alındığını belirtti.

"ÇOK CİDDİ YATIRIM HEDEFLERİ VAR"

"Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek" diyen Erdoğan görüşmeye Varlık Fonu Başkanvekili Erişah Arıcan ve Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun da katıldığını ifade etti.

İki ülke Libya'daki iç savaşta hasım tarafları desteklemiş ve geçtiğimiz yıllarda bölgedeki diğer sorunlarda birbirlerine karşı pozisyon almışlardı.

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Türkiye geçen yıl BAE'yi Libya ve Yemen'e müdahaleleriyle Ortadoğu'yu kaosa sokmakla suçlamış, BAE ve diğer Arap ülkeleri ise Türkiye'nin askeri adımlarını eleştirmişlerdi.

Erdoğan ikili ilişkilerde inişler çıkışlar olabileceğini ifade ederek, "Şu an itibarıyla yaklaşık birkaç aydır bizim istihbarat örgütümüz başta olmak üzere Abu Dabi yönetimiyle bazı görüşmeler yaparak bu görüşmelerle belli bir yere gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Erdoğan, BAE'nin fiili yöneticisi Veliaht Prens Muhammed Bin Zayed el-Nahyan ile görüşmeleri imkkanlarının da olabileceğini ifade etti.

BAE ile ilişkilerde sağlanan ilerleme benzer şekilde Mısır ve Suudi Arabistan ile olan gerilimin hafiflemesini izledi.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan
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