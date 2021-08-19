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Türk otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından Toyota üretimi durduruyor!

19.08.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Adapazarı’ndaki fabrikası çip arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle 20 Ağustos ve 5 Eylül 2021 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara veriyor.

Türk otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından Toyota üretimi durduruyor!

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford'un ardından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin, Aksaray'daki fabrikasının çip tedarik sorunu nedeniyle üretime ara vereceği duyuruldu.

5 EYLÜL'DE TEKRAR ÜRETİME BAŞLAYACAK

Bloomberg'e konuşan şirket sözcüsüne göre, fabrika 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretime ara verecek.

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Bloomberg HT yayınında üretim tarafında bu aksaklıkların sıkıntı yarattığını, bununla birlikte söz konusu girdilerin otomobillerden çıkarılmamaya çalışıldığını söylemişti.

Bozkurt, sektörde şu an büyük en büyük sıkıntının müşteri talebine cevap verememek olduğunu, markaların elinde talebi karşılayacak kadar araç olmadığını belirtmişti.

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ÜRETİMİN YÜZDE 90'INI DÜNYAYA İHRAÇ EDİYOR

Türkiye’nin üretim ve ihracat devlerinden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021 yılında 247 bin adet araç üreterek bunun 197 bini ihraç etmeyi hedefliyor. 2021 ve gelecek yıllarda da yüksek kaliteli araçlarımızın yanında verimlilik, güvenlik, çevre ve diğer üretim faktörlerini de fabrikamızda en üst seviyede tutmaya devam ediyor.

Üretiminin yüzde 90’ını dünyanın 150’yi aşkın ülkeye ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, halen 5500 kişilik istihdamı ve 2.27 milyar dolar değerinde toplam yatırımı ile Sakarya ve Türkiye’ye katma değer sağlamaya devam ediyor.

ÇİP KRİZİ DEVAM EDİYOR

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara vereceğini duyurdu.

Ford, mayıs ayı başında, Fiesta modelinin üretimi için yarı iletkenlerin yetersizliği nedeniyle 3 aydan fazla üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

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Toyota
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