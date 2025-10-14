Ticaret savaşı deniz taşımacılığına sıçradı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin, ticaret savaşında yeni bir aşamaya geçti.

ABD ve Çin, kargo gemilerine liman ücreti uygulamaya başladı. Uygulama, oyuncaklardan ham petrole kadar her şeyi kapsıyor.

Çin devlet televizyonu, Pekin’in özel liman ücretleri uygulayacağını açıkladı. Bu, ABD'ye ait ya da ABD tarafından işletilen gemiler için geçerli olacak.

Pekin, ülkede inşa edilen ve tamir için gelen gemilerin vergi muafiyetine sahip olacağını bildirdi.

Bu yılın başında, ABD yönetimi de benzer bir karar aldı. Çin yapımı veya bayraklı kargo gemilerine liman ücreti uygulanacağı duyuruldu.

Çin’in bu kararını takiben Washington, kendi liman ücretlerini yürürlüğe koyma kararı aldı. ABD, bu adımla, Çin'in denizcilik sektöründeki etkisini azaltmayı hedefliyor.

Geçen hafta Çin, kendi liman ücretlerini açıklayarak cevap verdi.