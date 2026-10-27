TikTok'un kurucusu Çin'in en zengini oldu! Serveti 100 milyar dolara ulaştı

Çin'in en zengin insanları listesinde zirve yeniden el değiştirdi. TikTok'un ana şirketi ByteDance'in kurucusu Zhang Yiming, servetini bir yılda yüzde 43 artırarak yaklaşık 100 milyar dolara (89,4 milyar euro) çıkardı ve ülkenin en zengin ismi oldu. Hurun Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı 2026 yılı listesinde, yapay zeka sektöründeki büyümenin milyarderlerin servetlerinde belirleyici rol oynadığı görüldü.

TIKTOK'UN KURUCUSU ÇİN'İN EN ZENGİN İNSANI OLDU

Hurun Araştırma Enstitüsü tarafından 27 Ekim 2026 tarihinde açıklanan Çin'in En Zenginleri Listesi'nde (Hurun China Rich List), 43 yaşındaki Zhang Yiming yeniden ilk sıraya yükseldi.

TikTok ve Douyin'in sahibi ByteDance'i kuran Yiming'in serveti, yüzde 43 artışla 99,7 milyar dolara ulaştı.

Hurun Report Başkanı Rupert Hoogewerf, servet artışının neredeyse tamamının ByteDance'in yapay zeka alanındaki faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtti.

ByteDance'in geliştirdiği Doubao adlı yapay zeka asistanı da şirketin bu alandaki büyümesinde öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

YAPAY ZEKA 160 KİŞİYİ ZENGİNLER LİSTESİNE TAŞIDI

2026 yılı verileri, Çin'de servet artışının teknoloji sektöründe yoğunlaştığını ortaya koydu.

Hurun Araştırma Enstitüsü'ne göre, listede yer alan yaklaşık 160 kişi servetini yapay zeka sektöründeki faaliyetlerden elde ediyor.

Bu rakam, listedeki her 10 kişiden yaklaşık birinin yapay zeka alanından gelir sağladığı anlamına geliyor.

Özellikle yapay zeka, yarı iletkenler ve robotik sektörlerinde faaliyet gösteren girişimcilerin servetleri artarken, gayrimenkul ve geleneksel üretim sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının önemli bir bölümü kayıp yaşadı.

ÇİN'DE MİLYARDER SAYISI 1.176'YA YÜKSELDİ

Hurun'un 1999 yılından bu yana yayımladığı listede bu yıl yeni bir rekor kaydedildi.

Serveti 5 milyar yuanı aşan kişilerin sayısı geçen yıla göre yüzde 6,6 artarak 1.529'a ulaştı.

Dolar bazında milyarder sayısı ise 155 kişi artışla 1.176'ya yükseldi.

Hurun'un hesaplamalarına göre bu sayı, ABD'deki milyarder sayısının 176 üzerinde bulunuyor.

Çin'in milyarder sayısı, 2021 yılında kaydedilen 1.185 kişilik tarihî zirvenin ise altında kaldı.

DEEPSEEK'İN KURUCUSU DA İLK 10'A GİRDİ

Listenin ilk sırasında Zhang Yiming yer alırken, Nongfu Spring'in kurucusu Zhong Shanshan 61 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi.

Elektrikli araç bataryası üreticisi CATL'nin Yönetim Kurulu Başkanı Robin Zeng ise üçüncü sırada yer aldı.

Yapay zeka şirketi DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng de yaklaşık 41,7 milyar dolarlık servetiyle listeye ilk kez girerek yedinci sıraya yükseldi.

GAYRİMENKUL DEVLERİ İLK 100'E GİREMEDİ

Çin'in en zenginleri listesi, ülkedeki ekonomik dönüşümü de ortaya koydu.

Yapay zeka ve ileri teknoloji şirketlerinin yükselişine karşılık, gayrimenkul sektöründeki durgunluk servet kayıplarına neden oldu.

Hurun verilerine göre, listenin tarihinde ilk kez Çin anakarasındaki gayrimenkul geliştiricilerinden hiçbiri en zengin 100 kişi arasına giremedi.

Çin ekonomisi 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 4,5 büyürken, güçlü ihracata rağmen iç talepteki zayıflık ve gayrimenkul sektöründeki sorunlar ekonomik görünüm üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdü.