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Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

New York’un simge noktalarından biri olan Times Meydan’nda 2 kişinin bıçaklandığı saldırıda Bank of Amerika Başkan Yardımcı Erin Piacenti hayatını kaybetti. Polis saldırının ilk belirlemelere göre rastgele ve herhangi bir provokasyon olmaksızın gerçekleştirilmiş olabileceğini açıkladı.

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı
Sariye Nur Dönmez

Bank of America Başkan Yardımcısı Erin Piacenti New York’un dünyaca ünlü Times Meydanı’nda yaşanan bıçaklı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bank of America Piacenti’nin ölümünün ardından yayımladığı mesajda yaşanan trajik kayıp nedeniyle büyük üzüntü duyulduğunu belirterek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Times Meydanı nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America nın Başkan Yardımcısı çıktı 1

Piacenti bankada iş seçimi ve çıkar çatışmaları alanında başkan yardımcısı olarak görev alıyordu.

TIMES MEYDANI’NDA 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani saldırının ardından yaptığı açıklamada birden fazla bıçak taşıyan bir kadının Times Meydanı’nda iki kişiyi bıçakladığını bildirdi.

Times Meydanı nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America nın Başkan Yardımcısı çıktı 2

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch ilk bulguların saldırının rastgele ve herhangi bir provakasyon olmadan gerçekleştirilmiş olabileceğine iişaret ettiğini bildirdi.

Times Meydanı nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America nın Başkan Yardımcısı çıktı 3

POLİS SALDIRGANI DURDURMAK İÇİN ATEŞ AÇTI

Tisch’in açıklamasına göre polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirmek amacıyla önce elektroşok cihazı ( Taser) kullandı. Ancak saldırganın elindeki bıçaklarla polislerin üzerine ilermeyi sürdürmesi üzerine memurlar silah kullanmak zorunda kaldı.

Times Meydanı’nda yaşanan saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bank of America
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