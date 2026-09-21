Bitcoin'de son durum! Son 8 ayın en yükseğinde...

Bitcoin, haftanın ilk işlemlerinde yükselişini hızlandırarak 84 bin 129 dolara kadar çıktı. Londra saatiyle 10.00 itibarıyla yaklaşık 83 bin 900 dolardan işlem gören Bitcoin, cuma günü başlayan güçlü hareketini sürdürdü. Piyasanın ikinci büyük kripto varlığı Ether de yüzde 2,8'in üzerinde yükselirken XRP, Solana ve Monero gibi diğer önemli kripto paralarda da değer kazanımları görüldü.

ETF'LERDEN GELEN PARA AKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Bitcoin'deki yükselişte, ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerine yönelik yatırımcı ilgisinin yeniden canlanması etkili oldu. Söz konusu fonlar perşembe ve cuma günlerinde toplam 593 milyon dolarlık giriş kaydetti. Böylece önceki iki seansta yaşanan yüksek çıkışlar büyük ölçüde telafi edilirken, ETF'lerde haftalık net para girişi 6 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Bitcoin, yalnızca cuma günü yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak güçlü bir performans sergilemişti.

OPSİYON PİYASASINDA ALIM KONTRATLARI ÖNDE

Bitcoin'deki yükseliş beklentisi opsiyon piyasasında da kendisini gösterdi. Deribit verilerine göre Bitcoin'deki açık pozisyonlarda alım opsiyonlarının sayısı satış opsiyonlarının üzerinde bulunuyor. Platformda Bitcoin'in belirli bir fiyattan satın alınmasına yönelik 272 binden fazla sözleşme bulunurken, satış hakkı sağlayan opsiyonların sayısı 154 bini aştı.

Dijital varlık hedge fonu Apollo Crypto portföy yöneticisi Pratik Kala, yatırımcıların piyasadaki yükselişten faydalanmaya yönelik pozisyonlarını artırdığını belirtti. Kala, opsiyon piyasasındaki görünümün aşağı yönlü risklere karşı korunmadan ziyade yükseliş potansiyelinden yararlanma stratejisinin öne çıktığını ifade etti.

GÖZLER FED YETKİLİLERİNDE

BTSE COO'su Jeff Mei ise hafta içerisinde piyasayı doğrudan yönlendirecek büyük bir katalizör bulunmadığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamalara dikkat çekti. Mei'ye göre yetkililerin faiz politikasına ilişkin şahin veya güvercin mesajları, kripto para piyasasında hareketliliği artırabilecek unsurlar arasında yer alıyor.