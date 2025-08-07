FİNANS

Trump 'Bu büyük bir açıklama' diyerek duyurdu! 'Yüzde 100 gümrük vergisi'

ABD Başkanı Donald Trump, çip ve yarı iletken ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurarak, "Ancak, ABD’de üretim yapıyorsanız, hiçbir ücret ödemeyeceksiniz" açıklamasında bulundu. Trump, teknoloji devi Apple’ın önümüzdeki 4 yıl boyunca ABD’ye 600 milyar dolarlık yatırım yapacağını da açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, çip ve yarı iletken ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve teknoloji şirketi Apple’ın CEO’su Tim Cook ile birlikte Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi.

TRUMP: "APPLE, ABD’YE 600 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAK"

Teknoloji devi Apple’ın önümüzdeki 4 yıl boyunca ABD’ye 600 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Trump, "Bu, başlangıçta yapmayı planladıkları yatırımdan 100 milyar dolar daha fazla. Ve bu, Apple’ın ABD’de ve başka herhangi bir yerde şimdiye kadar yaptığı en büyük yatırım" şeklinde konuştu.

Apple’ın daha önce başka bazı ülkelere de yatırımlar yaptığını hatırlatan Trump, "Hangi ülkeler olduğunu söylemeyeceğim, ama birkaç tane. Ve şimdi geri geliyorlar. 600 milyar dolar. Bu en büyük yatırım" dedi.

TRUMP: "ABD’DE ÜRETİM YAPAN ŞİRKETLER BU VERGİDEN MUAF OLACAK"

Apple ve benzeri şirketlerin "eve geri döndüğünü" ifade eden Trump, ABD’nin istediği şeyin de bu olduğunu vurguladı. Ülkeye yatırım yapacak şirketlere "çok iyi muamele edeceklerini" kaydeden Trump, "Çipler ve yarı iletkenlere çok büyük bir gümrük vergisi uygulayacağız. Ama Apple gibi şirketler için iyi haber şu: Eğer ABD’de üretim yapıyorsanız ya da kesin şekilde üretim yapma taahhüdü verdiyseniz, hiçbir ücret alınmayacak. Yani başka bir deyişle, herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz" diye konuştu.

Vergi teşviği nedeniyle birçok şirketin farklı ülkeleri terk ederek ABD’ye geldiğini söyleyen Trump, "Yani şunu tekrar edeyim: ABD’ye gelen tüm çipler ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında bir gümrük vergisi uygulayacağız. Ancak ABD’de üretim yapıyorsanız, bu vergi uygulanmayacak" şeklinde konuştu.

Henüz büyük ölçekte üretim yapmaya başlamayan ya da iş imkanı sunmayan şirketlerin bile vergiden muaf olacağının altını çizen Trump, "Eğer inşa halindeyseniz ya da yapım aşamasındaysanız, yine de bu vergiyi ödemeyeceksiniz" dedi.

YATIRIM SÖZÜ VERİP TUTMAYANLARDAN GERİYE DÖNÜK VERGİ ALINACAK

Ülkede üretim tesisi inşa etme sözü verip bu sözü tutmayan şirketlerden vergi alınacağını hatırlatan Trump, "O zaman geri dönüp o vergiyi toplarız. Geriye dönük olarak hesaplarız ve ödersiniz. Bu garanti" ifadelerini kullandı.

Çip ve yarı iletkenlere uygulanacak vergiyi "büyük bir açıklama" olarak niteleyen Trump, "Bence çip şirketlerinin hepsi geri geliyor. Biliyorsunuz, Intel ile başlamıştık ama zamanla Intel resmen süründürüldü. Açık konuşayım, çok zor duruma düştüler ve başka yerlere, özellikle Tayvan’a taşındılar. Ama bence bu şirketlerin çoğu artık geri dönüyor. Hem de çok hızlı bir şekilde dönüyorlar. Bu büyük bir açıklama: yüzde 100 gümrük vergisi" değerlendirmesini yaptı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

