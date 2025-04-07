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Trump, Çin’e ultimatom verdi! “Geri adım atmazlarsa 9 Nisan’da yüzde 50 ek vergi geliyor”

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
07.04.2025 18:31
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamayla Çin'e karşı yeni bir gümrük vergisi resti çekti. Trump, Çin’in mevcut yüzde 34’lük misilleme tarifesini 8 Nisan 2025’e kadar geri çekmemesi halinde, ABD’nin 9 Nisan’dan itibaren Çin mallarına yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Trump, ayrıca bu adımın ardından Çin ile yürütülen tüm müzakerelerin sonlandırılacağını, diğer ülkelerle görüşmelere başlanacağını açıkladı.

Trump, Çin’e ultimatom verdi! “Geri adım atmazlarsa 9 Nisan’da yüzde 50 ek vergi geliyor”

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth social platformunda yaptığı paylaşımda "Dün, Çin tarafımdan yapılan uyarıya rağmen mevcut rekor düzeydeki tarifelere, parasal olmayan tarifelere, yasa dışı sübvansiyonlara ve uzun vadeli büyük ölçekli kur manipülasyonuna ek olarak yüzde 34 oranında misilleme tarifesi uyguladı. ABD’ye karşı uzun süredir süren bu tarife suiistimallerine ilave olarak yeni gümrük vergileri koyan herhangi bir ülkenin, derhal daha yüksek ve kapsamlı yeni tarifelerle karşılık göreceğini daha önce belirtmiştim. Bu nedenle, Çin mevcut uzun vadeli ticaret ihlallerine ek olarak uygulamaya koyduğu yüzde 34’lük artışı yarın, yani 8 Nisan 2025’e kadar geri çekmezse, ABD 9 Nisan itibarıyla Çin’e yüzde 50 oranında EK GÜMRÜK VERGİSİ uygulayacaktır. Ayrıca, Çin’in bizimle görüşme talebiyle ilgili tüm müzakereler sonlandırılacaktır. Görüşme talebinde bulunan diğer ülkelerle ise derhal müzakerelere başlanacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarifeler kapsamında Çin'e yüzde 34 oranında tarife getirmesinin ardından Çin de ABD mallarına aynı oranda tarife uygulanacağını açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi Çin Donald Trump
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