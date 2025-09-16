Trump'ın Fed üyeliğine aday gösterdiği Miran'a ABD Senatosundan onay

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği Stephen Miran, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğine onay aldı.

Miran, Senato'da yapılan oylamada 47'ye karşı 48 oyla kabul edildi.

Bu sayede Miran, geçen ay Fed Yönetim Kurulu'ndan ayrılan Adriana Kugler'in koltuğuna oturacak.

Trump, Fed'e yönelik faiz indirimi çağrılarını artırdığı bir dönemde Miran'ın onayını aldı. Miran, iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına katılabilecek.

Toplantının kararları çarşamba günü açıklanacak. Fed'in, Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Trump, Miran'ı 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapması için aday göstermişti. Süreçte kalıcı bir aday belirlemek üzere çalışmalar devam edecekti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır