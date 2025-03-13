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Trump'ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti! Çeyrek trilyon dolar kaybettiler

13.03.2025 14:11
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari gerilimleri ve belirsizlikleri artıran ekonomi politikaları, dünyanın en zenginlerine yılın başından itibaren çeyrek trilyon dolar kaybettirdi.

Trump'ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti! Çeyrek trilyon dolar kaybettiler

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dünyanın en zengin insanları arasında yer alan ABD'li 8 milyarder Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana kişisel servetlerinden 250 milyar doları aşan kayıp yaşadı.

Son dönemde en fazla zarara uğrayan milyarder ise Trump'ın seçilmesi için aktif olarak çalışan iş insanı Elon Musk oldu.

Seçim kampanyasında Trump'ı açık biçimde destekleyen ve kampanyasına 277 milyon dolar katkıda bulunan Musk, yeni kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) konusunda başkanın kıdemli danışmanı oldu.

Tesla, SpaceX, The Boring Company ve X platformu gibi şirketlerdeki payıyla şahsi serveti Aralık 2024'te 486 milyar dolara kadar çıkarak rekor kıran Musk, Trump'ın göreve gelmesinden sonra uyguladığı politikalarla kayıplar yaşamaya başladı.

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Dünyanın en zengin insanı Musk'ın net servetindeki kaybın, ocak ayı ortasından bu yana 130 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Musk'ın kayıpları sadece 10 Mart günü 29 milyar doları buldu.

Böylece Musk bu yıl başından itibaren net servetinin yaklaşık yüzde 30'unu kaybetti.

Musk'ın servetindeki azalma, Tesla'nın düşen hisse fiyatları, yatırımcı endişeleri ve önemli pazarlardaki azalan satışlardan kaynaklandı.

Tesla, geçen yılın aralık ortasında 1,4 trilyon doları bulan piyasa değeriyle küresel otomobil sektöründeki diğer tüm büyük şirketlerin toplam değerini yakalamıştı. Elon Musk, ocakta Trump'ın göreve başlama töreninde Nazi selamına benzetilen el hareketi ve Avrupa'da aşırı sağcı siyasi partilere açık destek vermesi nedeniyle çok eleştirildi.

Özellikle Avrupalı tüketiciler, Musk'ın siyasete karışmasına Tesla gibi markalara tepki göstererek yanıt verdi.

Tesla satışları Avrupa ülkeleri ve Çin'de hızla geriledi. Bunun sonucunda 12 Mart itibarıyla Tesla'nın piyasa değeri 770 milyar dolar seviyesine kadar gerileyerek, son üç ayda neredeyse yarı yarıya düştü.

AMAZON, ORACLE, DELL, GOOGLE VE NVİDİA KURUCULARININ KAYIPLARI DERİNLEŞTİ

Başkan Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılan iş insanları arasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da son dönemdeki politikalar sonucu 20 milyar dolar kayba uğradı. Bezos'un kaybı, Amazon'un hisselerindeki yüzde 11'i bulan düşüşten kaynaklandı.

ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın hisselerinde yaşanan yüzde 10'luk gerileme nedeniyle, şirketin kurucusu Larry Ellison da yaklaşık 20 milyar dolar kaybetti. Dell'in kurucusu Michael Dell'in şirketi yüzde 20 değer kaybederken, şahsi serveti 20 milyar dolar azaldı.

Nvidia İcra Kurulu Başkanı Jensen Huang'ın kaybı, 20 milyar doları bulurken, şirketinin hisseleri yüzde 20 geriledi.

Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisselerindeki yüzde 12'lik düşüşün ardından kurucu ortakları Larry Page 18 milyar dolar ve Sergey Brin 17 milyar dolar kaybetti.

Microsoft hisselerindeki yüzde 10'luk düşüş sonrası ise dünyanın en zengin dokuzuncu insanı olan Steve Ballmer, yaklaşık 13 milyar dolar kayba uğradı.

TRUMP'IN KORUMACI TİCARET POLİTİKALARI VE MİSİLLEME ADIMLARI

ABD Başkanı Trump'ın tarife politikaları ve buna karşı atılan misilleme adımları küresel ticarette gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Bu politikaların oluşturduğu belirsizlikler ve resesyon yaşanabileceği endişeleri nedeniyle ABD borsalarındaki kayıp 10 Mart'ta 2 trilyon doları buldu.

ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik açıkladığı gümrük tarifelerine ek olarak, çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25 gümrük vergisi 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çelik ve alüminyum ithalatına getirilen vergiler nedeniyle ABD'nin 28 milyar dolar değerinde tarife uyguladığını belirterek, "Biz, 26 milyar avro değerinde karşı önlemler alıyoruz. Bu, ABD'nin tarifelerinin ekonomik kapsamıyla örtüşüyor." açıklamasında bulunmuştu.

Pazar günü verdiği bir röportajda, tarifeler nedeniyle bu yıl resesyon beklenip beklenmediğinin sorulması üzerine, bu tür konularda tahmin yapmaktan "nefret ettiğini" belirten Trump, "Şu anda bir geçiş dönemi var çünkü yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz. Bu çok önemli bir şey. Her zaman biraz zaman alan dönemler vardır." demişti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Donald Trump abd
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