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Trump karşıydı ama başladı! Bir ilk oldu... Arabayla o bölgelere girmek artık paralı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.01.2025 14:51
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ABD'deki araçlar için "trafik yoğunluğu ücreti" uygulaması, ilk kez New York'ta yürürlüğe girdi. Central Park'ın güneyinde yer alan Empire State, Times Square ve Wall Street çevresindeki bölgelere araçlarıyla girmek isteyenler, günün en yoğun saatlerinde 9 dolar, diğer saatlerde de 2,25 dolar ödeyecek. Uygulamayla toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bu uygulamaya karşı olduğunu açıklamıştı.

Trump karşıydı ama başladı! Bir ilk oldu... Arabayla o bölgelere girmek artık paralı

ABD'de ilk "trafik yoğunluğu ücreti" uygulaması New York'ta başladı! New York Times gazetesinin haberine göre, trafik sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla New York'ta yeni bir uygulamaya geçildi.

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Bu uygulamaya göre, Central Park'ın güneyinde yer alan Empire State, Times Square ve Wall Street çevresindeki bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, artık günlük 9 dolara kadar ücret vermek zorunda.

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EN YOĞUN SAATLERDE 9 DOLAR

Günün en yoğun saatlerinde bu bölgelere araçlarıyla girmek isteyenler 9 dolar, diğer saatlerde de 2,25 dolar ödeme yapacak.

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2031'E KADAR 15 DOLARA ÇIKARILMASI PLANLANIYOR

"Trafik yoğunluğu ücreti"nin 2028'e kadar 12 dolara, 2031'e kadar 15 dolara çıkarılması planlanıyor.

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Bu uygulamayla toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.

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TEKLİF, İKİ YIL ÖNCE SUNULMUŞTU

New York Valisi Kathy Hochul'un iki yıl önce sunduğu bu teklif, şikayetler üzerine uygulanmamış fakat revize edilmişti.

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TRUMP, KARŞI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bu uygulamaya karşı olduğunu açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump New York trafik abd
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