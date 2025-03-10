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Trump'tan çok sayıda ülkeye seyahat yasağı iddiası! '2 hafta süre verdi' Kırmızı, sarı ve turuncu listede yer alacak

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
10.03.2025 11:17
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ABD'de Donald Trump hükümetinin, bazı ülkelere ABD'ye seyahat yasağı veya kısıtlama getirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı öne sürüldü. New York Times'a açıklama yapan 2 yetkili, yeni yasağın Trump'ın ilk dönemindeki yasak kararından daha geniş kapsamlı olacağını belirtti. Buna göre ülkeler kırmızı, sarı ve turuncu listeyle sınıflandırılacak. Listede olması beklenen ülkeler de öğrenilirken Trump'ın planının hazırlıklarının tamamlanması için yetkililere 2 hafta süre verdiği belirtiliyor.

Trump'tan çok sayıda ülkeye seyahat yasağı iddiası! '2 hafta süre verdi' Kırmızı, sarı ve turuncu listede yer alacak

ABD Başkanı Donald Trump 1. döneminde bazı ülkelere karşı uyguladığı seyahat yasaklarını yeniden hayata geçirmeye ve hatta genişletmeye hazırlanıyor. New York Times'ın haberine göre Trump ülkeleri bu kez kırmızı, turuncu ve sarı olarak sınıflandıracak.

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KIRMIZI, SARI VE TURUNCU LİSTE

Trump'ın bazı ülkeler için ABD'ye yeni bir "seyahat yasağı" üzerinde çalıştığı iddia edildi. ABD Dışişleri, Adalet, İç Güvenlik bakanlıkları ile Ulusal İstihbarat Dairesi arasında son şeklinin verilmesi için dolaştırıldığı ifade edilen yeni seyahat yasağı taslağında, ABD'nin ulusal güvenliğe tehdit olarak gördüğü bazı ülkelerin "kırmızı", "turuncu" ve "sarı" olarak sınıflandırılacağı bilgisi verildi.

Kırmızı renkteki ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirilirken turuncu renkteki ülkelere kısıtlama uygulanacağı, sarı renkteki ülkelere ise "eksikliklerini" tamamlamaları için 60 gün süre verileceği ifade edildi.

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O ÜLKELERİN LİSTEDE YER ALMASI BEKLENİYOR

Turuncu ve sarı renkteki ülkelerle ilgili detay verilmezken kırmızı renkte Trump'ın önceki seyahat yasağı kapsamındaki ülkeler olan İran, Yemen, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Kuzey Kore, Küba ve Venezuela'nın yer alacağı, bunlara Afganistan ile Pakistan'ın da eklenmesinin beklendiği iddia edildi.

Trump'ın, ilk başkanlık döneminde, "ABD'yi terör saldırılarından korumak" gerekçesiyle söz konusu ülke vatandaşlarına seyahat yasağı uygulaması başlatması, uzun süre tartışmalara neden olmuştu.

Kasım 2024 başkanlık seçimleri kampanyaları sırasında Trump, kazanması halinde nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere ilk döneminde uyguladığı tartışmalı seyahat yasağını daha geniş ve güçlü bir şekilde geri getireceğini belirtmişti. (AA)

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TURUNCU LİSTEYE SEYAHAT YASAĞI DEĞİL SEYAHAT KISITLAMASI

TV100'de yer alan habere göre; turuncu liste ülkelerine ise tamamen seyahat yasağı değil, kısıtlaması gelecek. Vize yalnızca belli gruplara, örneğin iş için seyahat edenlere, zenginlere verilecek. Göçmenlere ve turistlere ise vize verilmemesi planlanıyor. Yetkililere göre Pakistan ya kırmızı ya da turuncu listeye eklenecek.

Sarı listedeki ülkelere ise bazı açıkları gidermesi için 60 gün süre tanınacak. Örneğin yasaklı ülke vatandaşlarının ikinci pasaportlarıyla ABD'ye girmeye çalışması gibi durumlar fark edilirse bu ülkeler turuncu ve kırmızı listeye eklenecek.

Trump'ın planı pek çok soruyu beraberinde getirdi. Halihazırda vizesi olan kişilerin yasaktan muaf tutulup tutulmayacağı veya vizelerinin iptal edilip edilmeyeceği net değil. Örneğin mülteci statüsü veya savaş sırasında ABD'ye yardım edenlere verilen özel vizeleri onaylanmış pek çok Afgana ne olacağı merak konusu.

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"İKİ HAFTA SÜRE VERDİ"

Ayrıca kalıcı oturma izni yani yeşil kartı olanların yasaktan etkilenip etkilenmeyeceği de belirsizliğini koruyor. Trump'ın söz konusu planının hazırlıklarının tamamlanması için yetkililere iki hafta süre verdiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd seyahat trump
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