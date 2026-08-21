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Trump'tan et fiyatlarına neşter!

ABD Başkanı Donald Trump, ithal et ürünlerinin mevcut piyasa fiyatının yüzde 25 altında satılacağını açıkladı. Hamleyle et fiyatlarının düşürülmesi hedefleniyor.

Trump'tan et fiyatlarına neşter!
Sariye Nur Dönmez

ABD’de yükselen et fiyatlarına karşı yeni bir adım atılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye ithal et ürünlerinin mevcut piyasa fiyatının yüzde 25 altında satılması konusunda taahhüt alındığını açıkladı.

Trump yönetiminin yeni uygulamayla tüketicilerin ödediği et fiyatlarını aşağı çekmeyi hedeflediği belirtildi. İthalat hamlesinin ABD’deki sığır sürüsünün yeniden büyümesi için yerli üreticilere de zaman kazandırması bekleniyor.
ABD yönetimi, yılın başından bu yana yüksek et fiyatlarına karşı ithalatı arttırmaya yönelik adımlar atıyor. Bu kapsamda şubat ayında kıyma üretiminde kullanılan yağsız sığır için Arjantin’e tanınan düşük vergili ithalat kotası yıllık 80 bin metrik ton artırılmıştı.

TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEDE

Et fiyatlarının yükselmesinde ülkedeki sığır varlığında yaşanan gerilemede etkili oldu. ABD’deki sığır varlığı, 2026 yılının başında 86, 2 milyon başa gerileyerek tarihi denebilecek düşüklükte bir seviyeye indi.

Sığır sayısındaki düşüşün et arzını baskılaması fiyatların yükselmesine neden olurken Trump yönetimi, ithalatı arttırarak ilerin karşı karşıya kaldığı fiyat baskısını hafifletme amaçlıyor. Yeni uygulamayla ithal edilecek et ürünlerinin mevcut piyasa fiyatlarının yüzde 25 altında satılması hedeflenirken yerli üreticilerin de bu süreçte sığır sürülerini yeniden büyütmesi amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
et fiyatları abd trump
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