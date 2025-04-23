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Trump 'Powell' söylemlerini değiştirdi! 'Onu kovmaya niyetim yok'

23.04.2025 11:33
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma gibi bir planının olmadığını söyledi. Trump, Powell’e ilişkin sorulan soruya, "Onu kovmaya niyetim yok. Faiz oranlarını düşürme fikri konusunda biraz daha aktif olmasını isterim. Faiz oranlarını düşürmek için mükemmel bir zaman. Bunu yapmazsa bu son mu? Hayır, değil" şeklinde cevap verdi.

Trump 'Powell' söylemlerini değiştirdi! 'Onu kovmaya niyetim yok'

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına, daha önce faiz oranlarını düşürme konusunda geç kalmakla suçlayarak görevden alınması gerektiğini söylediği Powell'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getiren Trump, Fed Başkanı'nın faiz indirme konusunda biraz daha aktif olması gerektiğini vurguladı.

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Trump, "Fed'in faiz oranını düşürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre, oranı düşürmek için mükemmel bir zamandayız. (Powell'ın) Bu konuda geç kalmasındansa erken ya da zamanında hareket etmesini bekliyoruz." dedi.

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İŞİNE BİR AN ÖNCE SON VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Öte yandan, Trump, 17 Nisan'da, Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda "çok geç kaldığını ve hatalı olduğunu" belirterek işine bir an önce son verilmesini istemişti. (AA/İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fed başkanı jerome powell trump
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