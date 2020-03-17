FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Türk bilim insanının şirketi BioNTech, koronavirüs aşısı için Çinli ilaç devi ile anlaştı

Türk bilim insanının şirketi BioNTech, koronavirüs aşısı için Çinli ilaç devi ile anlaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2020 02:14 | Son Güncelleme

Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile iş birliği anlaşması yaptı.

Türk bilim insanının şirketi BioNTech, koronavirüs aşısı için Çinli ilaç devi ile anlaştı

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, iki şirketin, BioNTech’in mRNA tabanlı “BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılmasında ve pazarlanmasında Çin’de ortak çalışacağı belirtildi.

Açıklamada, geliştirilecek aşının ilgili kurumlardan gerekli onayları aldıktan sonra, Fosun Pharma tarafından Çin'de pazarlanacağı, BioNTech’in de Çin dışında aşının haklarını elinde bulunduracağı kaydedildi.

Söz konusu aşının klinik testlerine nisan sonlarında başlanacağı vurgulanan açıklamada, BioNTech’in Çin dışında aşının geliştirilmesi için mevcut ortağı Pfizer ile de görüşmeler yaptığı ifade edildi.

135 MİLYON DOLARLIK ÖN ÖDEME

Açıklamada, Fosun Pharma’nın BioNTech’ın yüzde 0,7'lik hissesini 50 milyon dolar karşılığında alacağı, ayrıca şirkete 135 milyon dolar ön ödeme yapacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, “Bu iş birliğini, Kovid-19 salgınını önlemek için mRNA tabanlı aşımızın gelişimini hızlandırma konusundaki küresel çabamızın önemli bir adımı olarak görüyoruz. Fosun Pharma, bu salgınla başa çıkmak için hızla hareket etme taahhüdümüzü paylaşıyor ve Çin'deki ilaç pazarında derin bir geliştirme deneyimi ve kapsamlı bir ağ sunuyor.” ifadelerini kullandı.

2008’de kurulan BioNTech kanser de dahil olmaz üzere bazı hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor. BioNTech, Ekim 2019'da hisselerini ABD’de Nasdaq borsasında halka arz ederek 150 milyon dolar toplamıştı.

ABD'nin ilaç devi Pfizer, bu ayın başında, BioNTech'i koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi için potansiyel bir ortak olarak gördüğünü açıklamıştı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnterneti sallayan kuzu! Kartopuna dönüştüİnterneti sallayan kuzu! Kartopuna dönüştü
Faiz oranını sıfıra indirdi! Faiz oranını sıfıra indirdi!
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
almanya, Biontech, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi

Otomobil devi Avrupa'da üretime ara verdi

Otomobil devi Avrupa'da üretime ara verdi

Bankalardan emeklilere korona uyarısı

Bankalardan emeklilere korona uyarısı

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Uzun sürecek koronavirüs salgını deflasyon riskini artırıyor

Uzun sürecek koronavirüs salgını deflasyon riskini artırıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bu ülkelere kimlikle girilebilecek

Bu ülkelere kimlikle girilebilecek

Metro'nun sahibi intihar etti

Metro'nun sahibi intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de New York borsasında 33 yıl sonra tarihi kayıp

ABD'de 33 yıl sonra tarihi kayıp! Çok sert çakıldı

Fed faiz oranını sıfıra indirdi! Tarihi hamle sonrası Fed Başkanı Powell'dan açıklama

Faiz oranını sıfıra indirdi!

Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Petrol fiyatlarındaki düşüşün Irak'a faturası 30 milyar dolar

Petrol fiyatlarındaki düşüşün faturası 30 milyar dolar

Uzun sürecek koronavirüs salgını deflasyon riskini artırıyor

Uzun sürecek koronavirüs salgını deflasyon riskini artırıyor

Kazakistan'da döviz alımlarına sınırlama

Kazakistan'da döviz alımlarına sınırlama

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.