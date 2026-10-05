13 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Bu hafta BİM'de lezzetli atıştırmalıklardan şarküteriye, kişisel bakımdan temizliğe zengin seçenekler yer alıyor! Milka, Ülker, Halley ve Haribo çeşitleriyle tatlı krizlerine çözüm sunulurken; temel gıda kategorisinde peynir, yoğurt, sucuk ve tavuk ürünleri var. Temizlik tarafında Asperox, Peros ve Queen kağıt grubu öne çıkarken; Dalin bebek bakım, Note makyaj ürünleri ve Dermokil maskeleri kişisel bakım için cazip fiyatlarla raflarda yerini alıyor.
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Bu içerik 5 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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