13 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Bu hafta BİM'de lezzetli atıştırmalıklardan şarküteriye, kişisel bakımdan temizliğe zengin seçenekler yer alıyor! Milka, Ülker, Halley ve Haribo çeşitleriyle tatlı krizlerine çözüm sunulurken; temel gıda kategorisinde peynir, yoğurt, sucuk ve tavuk ürünleri var. Temizlik tarafında Asperox, Peros ve Queen kağıt grubu öne çıkarken; Dalin bebek bakım, Note makyaj ürünleri ve Dermokil maskeleri kişisel bakım için cazip fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

13 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Oreo bisküvili dolgulu yumurta çikolata Milka 4x28 g 159 TL

Çikolatalı gofret maxi Ülker 47 g 17 TL

Portakal aromalı gazlı içecek Le Porta 2,5 l 52 TL

Mango aromalı meyveli içecek Jucy 1 l 45 TL

Bergamot aromalı siyah çay tomurcuk Berk 100 g 45 TL

Enerji içeceği Redbull 4x250 ml 219 TL

Ananaslı meyveli yoğurt Dost 500 g 57,50 TL

%20 Bitkisel yağlı kremsos Dost 500 g 49,50 TL

Yarım yağlı tost peyniri Aknaz 1500 g 399 TL

Yarım yağlı dilimli tost peyniri Anka 1000 g 329 TL

Lor peyniri Aknaz 1000 g 79 TL

Tam yağlı klasik beyaz peynir Taciroğlu 450 g 255 TL

Bebek bezi aylık paket Jenny & Willy 419 TL

Çok amaçlı temizleyici retro serisi Asperox 1 l 99 TL

Streç film Cook 129 TL

Desenli peçete Queen 19,50 TL

Tuvalet kağıdı Queen Bambu 179 TL

Kağıt havlu Queen Bambu 99,50 TL

Bu içerik 5 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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