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13 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!
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13 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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13 Ekim 2026 Salı gününden itibaren geçerli yeni BİM aktüel kataloğu yayınlandı! BİM de bu hafta süt ve şarküteri ürünlerinden lezzetli atıştırmalıklara, kişisel bakım malzemelerinden ev temizlik ürünlerine kadar onlarca fırsat yer alıyor. Güncel BİM market indirimlerini kaçırmamak için BİM indirim broşürünü inceleyebilirsiniz. Bu haftanın öne çıkan cazip indirimlerini keşfetmek için hazırladığımız BİM katalog listesine göz atın ve BİM aktüel ürünler fırsatlarını yakalayın!

Bu hafta BİM'de lezzetli atıştırmalıklardan şarküteriye, kişisel bakımdan temizliğe zengin seçenekler yer alıyor! Milka, Ülker, Halley ve Haribo çeşitleriyle tatlı krizlerine çözüm sunulurken; temel gıda kategorisinde peynir, yoğurt, sucuk ve tavuk ürünleri var. Temizlik tarafında Asperox, Peros ve Queen kağıt grubu öne çıkarken; Dalin bebek bakım, Note makyaj ürünleri ve Dermokil maskeleri kişisel bakım için cazip fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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  • Çikolatalı gofret maxi Ülker 47 g 17 TL
  • Portakal aromalı gazlı içecek Le Porta 2,5 l 52 TL
  • Mango aromalı meyveli içecek Jucy 1 l 45 TL
  • Bergamot aromalı siyah çay tomurcuk Berk 100 g 45 TL
  • Enerji içeceği Redbull 4x250 ml 219 TL

Ananaslı meyveli yoğurt Dost 500 g 57,50 TL

13 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı! 2

  • %20 Bitkisel yağlı kremsos Dost 500 g 49,50 TL
  • Yarım yağlı tost peyniri Aknaz 1500 g 399 TL
  • Yarım yağlı dilimli tost peyniri Anka 1000 g 329 TL
  • Lor peyniri Aknaz 1000 g 79 TL
  • Tam yağlı klasik beyaz peynir Taciroğlu 450 g 255 TL

Bebek bezi aylık paket Jenny & Willy 419 TL

13 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı! 3

  • Çok amaçlı temizleyici retro serisi Asperox 1 l 99 TL
  • Streç film Cook 129 TL
  • Desenli peçete Queen 19,50 TL
  • Tuvalet kağıdı Queen Bambu 179 TL
  • Kağıt havlu Queen Bambu 99,50 TL

Bu içerik 5 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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