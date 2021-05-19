Türk doğal taş sektörü Çin pazarından vazgeçmiyor

2022 yılından itibaren Xiamen Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu düzenlemek için çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, 2021 yılında Uluslalarası katılımın sağlandığı hol sayısının 8’den 2’ye düşürülmesi, fuar idaresi tarafından 2021 yılı için vize garantisi verilememesi ve Çin’de karantina uygulamasının olması nedeniyle Milli Katılım Organizasyonu yapmadıkları bilgisini verdi.

2021'DE İHRACAT YÜZDE 41 ARTTI

2021 yılında pandemi şartlarının hafiflemeye başlamasıyla birlikte Türk doğal taş sektöründe büyük bir toparlanma yaşandığına temas eden EMİB Başkanı Kaya, “2021 yılının Ocak-Nisan döneminde Türk doğal taş sektörü olarak ihracatımızı yüzde 26 arttırarak 620 milyon dolara ulaştık ve pandemi sonrasında oluşan kara bulutları dağıttık. 2020 yılının ilk dört aylık döneminde Çin’e yaptığımız doğal taş ihracatı 139,5 milyon dolar iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 41’lik artışla 196,5 milyon dolara yükselttik. Çinli ithalatçılarımızı 25-28 Ağustos 2021 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan dünyanın en büyük iki doğal taş fuarından biri olan İzmir Marble Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarına davet ediyoruz” şeklinde konuştu.