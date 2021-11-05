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Türk dostu başkan, maaşını kripto ile alacak

05.11.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'ın ardından New York'un yeni belediye başkanı Eric Adams ilk 3 maaşını kripto para ile alacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Suarez, geçen ay belediye çalışanlarının tüm maaşını kripto parayla ödemeyi planladıklarını açıklamıştı. Türk dostu olarak bilinen Eric Adams Twitter'dan yaptığı açıklamada New York'un kripto para endüstrisinin ve hızla büyüyen diğer yenilikçi sektörlerin merkezi olacağını aktardı.

Türk dostu başkan, maaşını kripto ile alacak

New York'un bu hafta düzenlenen seçimlerde yeni belediye başkanı seçilen Eric Adams, ilk üç maaşını bitcoin ile alacağını açıkladı.

Demokratlar'ın adayı iken oyların yarısından fazlasını alarak belediye başkanı seçilen Adams, görevine ocak ayında başlıyor.

ŞEHRE AİT BİR KRİPTO PARA ORTAYA ÇIKARMAK İSTİYOR

Adams, Twitter'dan yaptığı açıklamada New York'un kripto para endüstrisinin ve hızla büyüyen diğer yenilikçi sektörlerin merkezi olacağını aktardı. BBC Türkçe'de yer alan haber göre, Adams, Bloomberg'in radyo programında yaptığı açıklamada Miami'de olduğu gibi New York'ta da şehre ait bir kripto para ortaya çıkarmak istediğini söyledi.

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, şehre ait bir kripto para yaratarak bu açıdan adım atan ilk siyasetçi olmuştu.

New York'un ekonomik kalkınma birimi 2019 yılında Manhattan'da bir blok zincir merkezi kurdu; ancak Bloomberg'in haberine göre bu merkezin internet sitesi çalışmıyor, merkez de telefonlara dönmüyor.

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Miami Belediye Başkanı Francis Suarez de bundan sonraki maaşının yüzde 100'ünü bitcoin ile alacağını açıklamıştı.

Ancak bu aşamada Suarez maaşını belediyeden bitcoin şeklinde almayacak, dolarla aldığı maaşın bir ödeme sistemi üzerinden bitcoin'e dönüşerek hesabına geçmesini sağlayacak.

Suarez, Bloomberg'e mail ile yaptığı açıklamada Adams ile iyi bir arkadaş olduklarını ve bu arkadaşça rekabetten ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Adams'ın Amerikan şehirlerini kripto parada öncü konuma yerleştirmekte ve finansal sistemi demokratikleştirmekte kendisine katıldığı için sevindiğini aktardı.

Adams ve Suarez'in bu adımı bitcoin'in bir para birimi olarak kullanılmasının önünü açacak mı henüz bilinmiyor.

Oyların yüzde 67'sini alarak bu hafta seçilen Adams, New York tarihinin ikinci siyah belediye başkanı olarak görev yapacak.

61 yaşındaki Adams, kamu güvenliğini kampanyasının merkezine koymuştu.

1984 yılında polis memuru olarak göreve başlayan Adams, başkomiser olarak 2006'da mesleğini bıraktıktan sonra siyasete atıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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