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Türkiye ile Çekya arasında JETCO anlaşması imzalandı

18.06.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çekya ziyareti kapsamında Başbakan Yardımcısı, Ticaret Sanayi ve Ulaştırma Bakanı Karel Havlicek görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Çekya arasında Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) anlaşması imzalandı.

Türkiye ile Çekya arasında JETCO anlaşması imzalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çekya, Macaristan ve Polonya’yı kapsayan gezisinin ilk ayağında olan Çekya’nın başkenti Prag’da Çekya Başbakan Yardımcısı, Ticaret Sanayi ve Ulaştırma Bakanı Karel Havlicek görüştü. Yapılan görüşme sonrasında Türkiye ve Çekya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) anlaşması imzalandı.

Toplantıda iki ülkenin bakanlarının yanı sıra bakanlık yetkilileri ve Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da hazır bulundu. Törenin ardından Bakan Muş, Bağış’ın kendisi ve Havlicek onuruna Türkiye Büyükelçiliği Rezidansında vereceği yemeğe katılacak.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş
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