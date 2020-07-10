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Uber, Danimarka’ya yaklaşık 25 milyon liralık ceza ödeyecek

DÜNYA HABERLERİ  | 10.07.2020 16:37 | Son Güncelleme

İnternet ve mobil uygulama üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber, Danimarka’ya 25 milyon kron (yaklaşık 25 milyon lira) para cezası ödemeyi kabul etti.

Uber, Danimarka’ya yaklaşık 25 milyon liralık ceza ödeyecek

Danimarka’da Kopenhag Polisinden yapılan açıklamada, ABD menşeli şirketin Avrupa’daki faaliyetlerini yürüttüğü Hollanda’da kayıtlı Uber BV’nin Danimarka’da taksicilik yasasını ihlal etmekten 25 milyon kron ceza ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, bu nedenle Uber BV’ye yönelik dosyanın mahkemeye gitmeden kapandığı bildirildi.

Danimarka piyasasına 2014'te giren ve 2017'de ülkedeki faaliyetlerine son veren Uber için şoförlük yapan kişilere de para cezası kesilmişti.

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