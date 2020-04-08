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Uluslararası Çalışma Örgütü: 195 milyon kişi işsiz kalabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2020 09:22 | Son Güncelleme

Uluslararası Çalışma Örgütü, Kovid-19 krizinin 2020'nin ikinci çeyreğinde küresel olarak çalışma saatlerinin yüzde 6,7'sini ortadan kaldırmasının beklendiğini, bunun da 195 milyon kişinin tam zamanlı işini kaybetmesi anlamına geleceğini bildirdi.

Uluslararası Çalışma Örgütü: 195 milyon kişi işsiz kalabilir

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Genel Direktörü Guy Ryder, Cenevre'de video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, "Gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan ülkelerde işçiler ve işletmeler felaketle karşı karşıya. Hızlı, kararlı ve birlikte hareket etmeliyiz. Doğru ve acil önlemler hayatta kalma ile çöküş arasında fark oluşturabilir." uyarısında bulundu.

Ryder, ILO'nun yeni raporuna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küresel iş gücünde her beş kişiden dördünden fazlasının tam veya kısmi iş yeri kapanmalarının meydana geldiği yerlerde yaşadığı bilgisini verdi, krizin küresel iş piyasasını daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Konaklama ve gıda hizmetleri, imalat sanayi, perakende, ticari ve idari faaliyetlerin krizden en çok zarar gören sektörler olduğunu belirten Ryder, özellikle üst-orta gelirli ülkelerde başta olmak üzere, farklı gelir gruplarında büyük kayıplar (yüzde 7, 100 milyon tam zamanlı işçi) beklendiğini vurguladı.

Kovid-19 krizinin bu aydan itibaren haziran ayına kadar geçen sürede küresel düzeyde çalışma saatlerinin yüzde 6,7'sini ortadan kaldırmasının beklendiği ikazında bulunan Ryder, bunun 195 milyon kişinin tam zamanlı işini kaybetmesini tetikleyebileceği anlamına geldiğini ifade etti.

Öte yandan, ILO raporunda, yılın ikinci çeyreğinde beklenen 195 milyon küresel iş kaybının 125 milyonunun Asya-Pasifik bölgesinde meydana geleceği, bununla beraber Çinli şirketlerin iş başı yaptıkları kaydedildi.

Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler kuruluşu ILO'dan 18 Mart'ta yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin 2020 sonu itibarıyla işini kaybedebileceği bildirilmişti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19, kriz,

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