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Uluslararası Çalışma Örgütü: Salgın 25 milyondan fazla kişinin işine mal olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 09:31 | Son Güncelleme

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) koronavirüs salgınının yaratacağı istihdam kriziyle ilgili tahminlerini aşağı çekti.

Uluslararası Çalışma Örgütü: Salgın 25 milyondan fazla kişinin işine mal olabilir

Örgüte göre salgın, 25 milyondan fazla kişinin işine mal olabilir.Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yeni tür koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında 25 milyon kişilik istihdamın yok olacağı yönündeki tahminlerini aşağı çekti. Örgüt, salgının yaratacağı istihdam krizinin çok daha büyük olacağı öngörüsünde bulundu. ILO 'nun 18 Mart tarihinde, pandeminin küresel ekonomik büyümeye etkisine ilişkin çeşitli senaryoları baz alan analizlerine göre, dünya çapında işsiz sayısının 5,3 milyon ila 24,7 milyon arasında olacağını öngörmüştü. ILO'nun istihdam politikasından sorumlu departmanının direktörü Sengheon Lee, Perşembe günü Cenevre'de aynı konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Lee, geçici işsizlik, işten çıkarmalar ve tazminat taleplerinin boyutunun ilk etapta tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu söyledi. Lee, "Yaşanan dev ama geçici şoku modellememize entegre etmeye uğraşıyoruz. Dalgalanmanın boyutu tahminimizden çok daha büyük" dedi. Lee, "Aşağı yönlü bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Projeksiyon çok daha büyük olacak. Önceden tahmin ettiğimiz 25 milyondan çok daha yüksek" diye konuştu. 2008-2009 küresel finans krizi, küresel çapta 22 milyon kişilik istihdamın kaybolmasına neden olmuştu. ILO’nun yeni tahminleri gelecek hafta yayınlanacak.

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Uluslararası Çalışma Örgütü, koronavirüs salgını,

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