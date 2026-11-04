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Ünlü fransız bankasına siber saldırı! 133 milyon dolarlık vurgun iddiası

Fransa merkezli Crédit Mutuel Arkéa, siber saldırıya uğradığını doğruladı. 133 milyon dolarlık kayıp iddiasına ilişkin bankadan açıklama geldi.

Ünlü fransız bankasına siber saldırı! 133 milyon dolarlık vurgun iddiası
Begüm Özkaynak

Fransa'nın bankacılık kuruluşlarından Crédit Mutuel Arkéa, siber saldırıya uğradığını ve saldırı sonucunda yetkisiz finansal işlemler gerçekleştirildiğini açıkladı. Uluslararası basında saldırıyla bağlantılı 133 milyon dolarlık (118 milyon euro) para aktarımı iddiası gündeme gelirken banka, söz konusu tutarı doğrulamadı. Kurum, saldırının kontrol altına alındığını ve müşterilerinin herhangi bir mali kayba uğramayacağını bildirdi.

FRANSIZ BANKASI SİBER SALDIRIYI DOĞRULADI

Fransa'nın batısındaki Bretonya bölgesinde faaliyet gösteren Crédit Mutuel Arkéa, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yaptığı açıklamada sistemlerine yönelik siber saldırı tespit edildiğini duyurdu.

Banka, saldırı sonucunda bazı yetkisiz finansal işlemlerin gerçekleştirildiğini doğrularken olayın kontrol altına alındığını belirtti.

Güvenlik önlemleri kapsamında bazı işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu açıklayan kurum, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından işlemlerin yeniden başlatılacağını bildirdi.

133 MİLYON DOLAR ÇALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Fransız gazetesi Le Télégramme'ın haberine göre siber saldırıyla bağlantılı olarak yaklaşık 133 milyon doların, diğer bir ifadeyle 118 milyon euronun ele geçirildiği öne sürüldü.

Ancak Crédit Mutuel Arkéa, basında yer alan bu tutarı doğrulamadı.

Banka, olayın toplam mali boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtirken fonların bir bölümünün dondurulduğuna ilişkin bilgiler de Fransız basınına yansıdı.

ÇALINAN PARALARIN KRİPTO PARA BORSALARINA AKTARILDIĞI İDDİASI

Siber saldırıya ilişkin ilk iddialar, blockchain işlemlerini takip eden bağımsız araştırmacı ZachXBT tarafından kamuoyuna duyuruldu.

ZachXBT, şüpheli işlemlerle bağlantılı fonların birden fazla kripto para borsasındaki hesaplar üzerinden transfer edildiğini öne sürdü.

Araştırmacı, ilk aşamada 106 milyon doların üzerinde şüpheli para hareketi tespit ettiğini, sonraki incelemelerinde ise 27 milyon dolarlık ek transfer belirlediğini açıkladı.

Böylece iddia edilen toplam tutar 133 milyon doların üzerine çıktı.

Ancak bu rakamlar bağımsız araştırmacının incelemelerine dayanıyor. Banka tarafından doğrulanmış nihai zarar tutarı bulunmuyor.

Ayrıca iddialar, kripto paraların doğrudan bankanın sistemlerinden çalındığını kesin olarak göstermiyor. Fonların kripto para platformlarına aktarılmadan önce geleneksel para birimleriyle transfer edilmiş olabileceği de değerlendiriliyor.

BANKADAN MÜŞTERİLERE GÜVENCE

Crédit Mutuel Arkéa, saldırının kontrol altına alındığını açıklarken müşterilerin olay nedeniyle finansal kayıp yaşamayacağını bildirdi.

Banka yönetimi, yeni yetkisiz işlemleri engellemek amacıyla bazı transferlerin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Son güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından askıya alınan işlemlerin yeniden başlatılması planlanıyor.

Saldırının hangi yöntemle gerçekleştirildiği ve sorumluların kimliği konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Fransa banka saldırı
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