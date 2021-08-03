Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

Merkezi Midtown Manhattan, New York City'de bulunan ve 28 ülkede faaliyet gösteren bir Amerikan spor giyim ve ayakkabı perakendecisi olan Foot Locker, işini alışveriş merkezlerinin ötesine taşımak ve erişimini genişletmek için pazartesi günü yaptığı açıklamada, toplam yaklaşık 1,1 milyar dolar karşılığında iki küçük ayakkabı mağaza zinciri satın alacağını açıkladı.

WSS VE ATMOS'U SATIN ALDI

Wall Street Journal'da yer alan habere göre şirket, Kaliforniya merkezli WSS'yi 750 milyon dolara ve Japon sokak giyim perakendecisi Atmos'u 360 milyon dolara satın aldığını açıkladı. Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

Koronavirüs pandemisinden dolayı ABD'li alışverişçilerin spor ayakkabı ve spor malzemelerine yönelik bastırılmış talebinin yanı sıra hükümet teşvikleri, Foot Locker'ın bu yıl satışları katlamasına neden oldu. Fakat şirket, çevrimiçi alışverişe de odaklanmak istiyor.

49 mağazasının çoğu Japonya'da bulunan Atmos , Nike gibi markalarla iş birliği yaptığı özel üretim ayakkabı koleksiyonuyla popüler.

WSS ise , California, Texas, Arizona ve Nevada'da 93 alışveriş merkezi dışı mağazadan oluşan bir zincire sahip.

Öte yandan WSS ve Atmos kendi adları altında faaliyet göstermeye devam edecek.



