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Ünlü yatırımcı Buffett'ten 10 milyar dolarlık satın alma

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2020 15:31 | Son Güncelleme

Dünyanın en zengin isimlerinden Warren Buffett, uzun zamandır yatırımlara ara vermişti. Buffett sahibi olduğu Berkshire Hathaway ile yatırımlara geri döndü ve doğalgaz şirketi Dominion Energy'i 10 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Ünlü yatırımcı Buffett'ten 10 milyar dolarlık satın alma

ABD’li ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway koronavirüs salgınıyla beraber yatırımlarını durdurmuştu. Ancak 89 yaşındaki dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Buffett, yeni bir yatırıma imza attı.

CNBC’nin haberine göre ünlü iş insanı doğal gaz şirketi Dominion Energy’i 10 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Satın alma işlemi yaklaşık 4 milyar dolar olsa da şirketin borcuyla birlikte bu rakam 10 milyar dolara çıkıyor.

Böylelikle Berkshire Hathaway’in ülkenin doğalgaz dağıtımı işindeki payı ise yüzde 8’den yüzde 18’e çıkacak.

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