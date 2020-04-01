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Ünlü yatırımcı Rogers: En kötüsü henüz gelmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2020 17:26 | Son Güncelleme

Ünlü Amerikalı yatırımcı Jim Rogers, piyasalarda yaşanabilecek diğer bir çöküşün yakın olduğunu, daha en kötünün yaşanmadığını vurguladı.

Ünlü yatırımcı Rogers: En kötüsü henüz gelmedi

Küresel hisse senetleri küresel finans krizinden bu yana kaydedilen en büyük çeyreklik kaybın ardından toparlanmaya çalışırken, Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan, dünyaca ünlü Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers henüz en kötüsünün gelmediğini savundu.

Rogers Holdings Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Rogers, aşırı kötümserliğin ardından piyasalardaki mevcut sıçramanın bir süre devam edebileceğini ancak diğer bir çöküşün eli kulağında olduğunu söyledi.

Ünlü yatırımcı olası diğer bir çöküşün sebebi olarak corona virüs kaynaklı ekonomik hasar, yüksek borç seviyeleri ve arttığında olumsuz etki edecek düşük faizlerden oluşan üçlü sorunu işaret etti.

Rogers, "Gelecek birkaç yıl içerisinde hayatımda göreceğim en kötü ayı piyasasını yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Hisse senetleri yılın ilk üç ayında piyasaları etkisi altına alan resesyon endişeleriyle sert düştü.

Küresel gelişen ve gelişmiş piyasa hisse göstergesi, tüm dünyada hükümetlerin ekonomileri canlandırmak için trilyonlarca dolar vermesi ve merkez bankalarının faiz indirimlerine karşın 2008'den beri en kötü çeyreğini kaydetti.

Ancak Rogers, ayı piyasası beklentilerini ilk kez paylaşmıyor. George Soros ile 1970'li yıllarda Quantum Fonu'nu kuran yatırımcı 2018 yılında da ayı piyasasının eli kulağında olduğunu söylemişti.

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Jim Rogers, yatırımcı, piyasa,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eğer tüm piayasalar ve para birimleri çökerse yeniden değerlendirme TL den 6 sıfır atılması gibi dövizde belli bi seviyeden yeniden piyasaya girecek.
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