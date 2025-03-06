Verandalı ahşap ev hayaliyle 150 bin TL gönderdi ama...

Olay, 17 Ağustos 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A., sosyal medyada ‘Satılık verandalı ahşap ev’ ilanı gördü. Bağlantı linkiyle ilanı veren R.D. ile iletişime geçti. Evin değerini soran G.A., fiyatta anlaşarak R.D.’ye 150 bin lira gönderdi. 2 gün içerisinde evin gönderileceğini söyleyen R.D., sonrasında kayıplara karıştı. G.A., bir süre ilanı veren kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak R.D.’den şikayetçi oldu.

"DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM"

Bolu 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Görülen davaya mağdur G.A. ve avukatı katıldı. Sanık R.D. duruşmaya katılmadı. Mağdur olduğunu ifade eden G.A., "Gördüğüm ilan üzerine R.D.’yi aradım. Bir müddet konuştuk ve bana evin değerinin 150 bin lira olduğunu söyledi. Bunun üzerine anlaşma sağladık ve evin ikin gün sonra gönderileceğini belirtti. Aradan birkaç gün geçti ama evim gelmedi. Tekrar ilana baktığımda sitede de durduğunu görünce dolandırıldığımı anladım. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Öte yandan, duruşmaya katılmayan sanık R.D.’nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. R.D. ifadesinde banka bilgilerini tanıdığı olan B. isimli şahsa verdiği dile getirdi. B. isimli kişinin kredi çekmesine yardımcı olmak amacıyla bunu yaptığı ve dolandırıcılık olayının bu şahsın yaptığını söyledi. Mahkeme heyeti duruşmaya katılmayıp mahkeme önünde savunma yapmayan sanık R.D. hakkında yakalama kararı çıkarttı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır