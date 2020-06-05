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Victoria's Secret İç giyim markasına İngiltere'de kayyum atandı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.06.2020 17:04 | Son Güncelleme

İngiltere'de İflastan korumaya başvuran Victoria's Secret'a kayyum atandı. Şirketin 800'den fazla çalışanının işinin riske girdiği belirtiliyor.

Victoria's Secret İç giyim markasına İngiltere'de kayyum atandı

Amerikan kadın iç giyim ve güzellik ürünleri firması Victoria's Secret'ın İngiltere'deki operasyonlarına kayyum atandı.
Victoria's Secret, kayyum atanmasından önce 785 çalışanını ücretsiz izne çıkarmıştı.

Televizyon defileleriyle bilinen şirketin İngiltere genelinde 25 mağazası bulunuyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle bu mağazalar Mart'tan beri kapalı.

Şirketin idaresini denetim, vergi ve danışmanlık firması Deloitte üstlendi. Deloitte, mağazalar için müşteri aradıklarını ve ilk aşamada işçi çıkarmayacaklarını açıkladı.

Şirket yetkilerinden Rob Harding, Victoria's Secret'ın salgının yeni kurbanlarından biri olduğunu söyledi.

KAYNAK: BBC TÜRKÇE

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