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Yatırım Gurusu Jim Rogers: Türkiye dahil gelişen piyasalarda yatırım fırsatları var

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2020 11:35 | Son Güncelleme

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan, Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, küresel piyasalarda borçlanmanın ve para basmanın çare olmadığını belirterek, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu gelişen piyasalarda yatırım fırsatlarının bulunduğunu belirtti.

Yatırım Gurusu Jim Rogers: Türkiye dahil gelişen piyasalarda yatırım fırsatları var

Koronavirüsün (Kovid-19) küresel ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Rogers, “Dünya ekonomileri çöküyor. Bu kısmen virüs nedeniyle. Son 10 yılda ekonomiler art arda büyüme kaydetti. ABD için bu bir rekor. Hiç bu kadar uzun süreli olmadı. Öte yandan borçluluk inanılmaz şekilde arttı. Bu arada çok fazla para basıldı. Amerika’da hisseler çok yükseldi. Zaten geç kalınmıştı. Bu olmasa başka bir şey olacaktı. Virüs geldi ve hepimize borsaların düşmesi için gerekçe verdi.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ekonomisinde koronavirüsün etkilerinin ciddi şekilde görüldüğüne işaret eden Rogers “Şu anda evet ABD ekonomisi en çok zorlanan ekonomi. Çünkü virüs orayı vuruyor. Şimdi Çin iyileşiyor ama müşterileri durumunda olan ABD, Japonya ve ABD henüz toparlanmıyor. Bu yüzden Çin’in de toparlanması zor olacak. Kesinlikle ABD’de ve büyük ihtimalle Avrupa’da daha fazla ekonomik bozulma ile karşılaşacağız.” ifadelerini kullandı.

'HENÜZ DİP GÖRÜLMEDİ'

Küresel ekonomide koronavirüs darbesinin izlerinin silinmesinin zaman alacağının altını çizen Jim Rogers, “Henüz dibi gördüğümüzü düşünmüyorum. Bu durumun yarattığı ekonomik zararı düşününün. Bu çok büyük zarar veriyor. Çok sayıda insan işini kaybetti. Çok sayıda insanın borcu var. Piyasalarda yükseliş görebilirsiniz fakat bu durumun yarattığı ekonomini düzelmesi zaman alacak. ”dedi.

Rogers konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben önünüzdeki krizin benim hayatımda gördüğüm en kötü kriz olacağını düşünüyorum. Amerika’da gerileme ve resesyonların çoğundan daha uzun sürecek. Kesinlikle birkaç aydan uzun sürecek. Kesinlikle bir yıldan uzun bir süre. Normalde resesyon ve daralmalarda süre bu. Bu durumunda toparlanması 2 yıldan uzun sürer diyelim. Bu tamamen politikaların duruma nasıl cevap vereceğine bağlı. Genelde politikacılar hata yapar ve durum daha da kötüleşir.”

'PARA BASMANIN SONUÇLARI UZUN VADEDE KÖTÜ OLACAK'

ABD Başkanı Donald Trump’ın kasım ayında yeniden seçilebilmek için buna uygun bir politika uyguladığını belirten Rogers, “Şaşırtıcı miktarda harcama yapıp, para basıyorlar. Bu gelecek 8-9 ay için harika. Peki benim çocuklarıma, ya bana ne olacak? ABD şu anda dünyanın en borçlu ülkesi durumunda. Bunun üzerine çok büyük bir yeni borç ekiyor şu anda. Hayır, bu uzun vadede çok kötü olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Jim Rogers, “2008 yılında bizim dünyada faiz oranlarını azaltabilmek gibi bir seçeneğimiz vardı. Şu anda böyle bir seçeneğimiz yok. Faizler zaten sıfır seviyesinde. Önümüzdeki 2-3 sene zarfında faizler yeniden yükselecek ve bu kez herşey daha da kötüleşecek.” dedi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Jim Rogers, Küresel piyasa,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BENCE ATMASYON SÖYLEM. BENCE DİP GÖRÜLMÜŞTÜR ANCAK BU HABER SANSASYONUYLA TOPLAYAMADIĞI HİSSELERİ DAHA UCUZA TOPLAMA DERDİNDE OLABİLİR SANIRIM
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