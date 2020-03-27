FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Yatırımcılar piyasalarda geçen haftaki virüs paniğinde 235 milyar dolar satış yaptı

Yatırımcılar piyasalarda geçen haftaki virüs paniğinde 235 milyar dolar satış yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 14:35 | Son Güncelleme

Yatırımcılar geçen hafta koronavirüs kaynaklı satış dalgası esnasında uluslararası piyasalarda pek çok varlık cinsinde yüklü miktarda satış yapıp nakite geçerken, devlet tahvili piyasasında tarihin en yüksek tutarda satışı görüldü.

Yatırımcılar piyasalarda geçen haftaki virüs paniğinde 235 milyar dolar satış yaptı

Bank of America Merrill Lynch tarafında EPFR Global verilerine dayanılarak hazırlanan rapora göre geçen hafta nakit para fonlarına 234.6 milyar dolar net giriş olurken, tahvil fonlarından 109 milyar dolar çıkış gerçekleşti.

Raporda geçen iki haftada tahvil fonlarından 218 milyar dolar tutarında "şok edici" çıkış gerçekleştiği ifade edildi.

Raporda bankanın "Ayı-Boğa Endikatörü"nün sıfıra indiği, yani yatırımcıların piyasadan azami ölçüde çekildiği seviyeye geldiği ifade edilerek, Fed ve ABD devletinin ekonomiyi destekleme paketlerinin hedefine ulaşması halinde tahvil ve hisse piyasasında hızlı toparlanma görüleceği belirtildi.

KAYNAK:REUTERS

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
'25 milyondan fazla kişi işinden olabilir''25 milyondan fazla kişi işinden olabilir'
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yatırımcılar, koronavirüs, satis dalgasi,

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’nin koronavirüs haritası kanalizasyondan çıkacak

Türkiye’nin koronavirüs haritası kanalizasyondan çıkacak

Koronavirüs bilgilendirme sitesi yayında!

Koronavirüs bilgilendirme sitesi yayında!

Türkiye Bankalar Birliği duyurdu! Bankalardan yeni destek paketi

Türkiye Bankalar Birliği duyurdu! Bankalardan yeni destek paketi

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Bakan Albayrak duyurdu! 40 bin çiftçiye erken ödeme yapılacak

Bakan Albayrak duyurdu! 40 bin çiftçiye erken ödeme yapılacak

Benzine bir zam daha geliyor!

Benzine bir zam daha geliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Uzun sürecek koronavirüs salgını deflasyon riskini artırıyor

Uzun sürecek koronavirüs salgını deflasyon riskini artırıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

Metro'nun sahibi intihar etti

Metro'nun sahibi intihar etti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uluslararası Çalışma Örgütü: Salgın 25 milyondan fazla kişinin işine mal olabilir

'25 milyondan fazla kişi işinden olabilir'

Fed Başkanı Powell: Ekonomimizle ilgili temelde bir yanlış yok

Fed Başkanı Powell: Ekonomimizle ilgili temelde bir yanlış yok

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Kovid-19 etkisiyle rekor seviyeye ulaştı

Tüm zamanların en yüksek seviyesi!

ABD'nin 2 trilyon dolarlık bütçeli koronavirüs yardım paketi Senato'dan geçti

ABD'nin 2 trilyon dolarlık bütçeli koronavirüs yardım paketi Senato'dan geçti

ABD'de üst düzey CEO'lar borsa çökmeden önce 9,2 milyarlık satış yaptı

ABD'de üst düzey CEO'lar borsa çökmeden önce 9,2 milyarlık satış yaptı

Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme

Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.