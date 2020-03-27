Yatırımcılar piyasalarda geçen haftaki virüs paniğinde 235 milyar dolar satış yaptı

Bank of America Merrill Lynch tarafında EPFR Global verilerine dayanılarak hazırlanan rapora göre geçen hafta nakit para fonlarına 234.6 milyar dolar net giriş olurken, tahvil fonlarından 109 milyar dolar çıkış gerçekleşti.

Raporda geçen iki haftada tahvil fonlarından 218 milyar dolar tutarında "şok edici" çıkış gerçekleştiği ifade edildi.

Raporda bankanın "Ayı-Boğa Endikatörü"nün sıfıra indiği, yani yatırımcıların piyasadan azami ölçüde çekildiği seviyeye geldiği ifade edilerek, Fed ve ABD devletinin ekonomiyi destekleme paketlerinin hedefine ulaşması halinde tahvil ve hisse piyasasında hızlı toparlanma görüleceği belirtildi.

KAYNAK:REUTERS

