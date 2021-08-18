Yeni Zelanda faiz artırımını erteledi

RNBZ, hızlanan ekonomik büyümeye rağmen rağmen politika faizini rekor düşük seviye olan %0.25'te sabit tuttu. Reuters anketine katılan analistler bankanın faiz artırımına gitmesini bekliyordu.

VAKALAR ETKİLİ OLDU

Bazı ekonomistler RNBZ Başkanı Adrian Orr'un 50 baz puan artış açıklayabileceğini düşünüyordu.

Ancak, Yeni Zelanda'da altı aydır ilk defa yerel olarak yayılan koronavirüs vakasının ortaya çıkması ve ardından ülkede hızla tecrit önlemi getirilmesi faiz artırımı beklentilerini azalttı ve yetkililerin erkenden böyle bir adım atmanın riskini değerlendirmesine yol açtı.

Kaynak: Reuters



