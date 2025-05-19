FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Yunanistan'a giriş için pasaport kontrolünde yeni dönem! Tarih netleşiyor... Önlemler sıkılaşıyor

Yunanistan'a giriş sırasında pasaport kontrolü için yeni bir dönemin başladığı öğrenildi. Buna göre, yeni biyometrik sistemde AB vatandaşı olmayanların kayıtlarının 3 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi. Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) Schengen bölgesinde 2025'in Ekim ayında başlatılmasının planlandığı fakat nihai uygulama tarihinin resmi olarak duyurulacağı aktarıldı.

Yunanistan'a giriş için pasaport kontrolünde yeni dönem! Tarih netleşiyor... Önlemler sıkılaşıyor
Hande Dağ

AB vatandaşı olmayanlar için Yunanistan'a giriş sırasındaki pasaport kontrolünde yeni bir uygulama başlıyor.

iStock-1302822323

NTV'de yer alan habere göre; Yunanistan, Avrupa Birliği'nin dış sınır kontrolünü sıkılaştırmayı amaçlayan, AB vatandaşı olmayanlar için biyometrik sınır sistemini uygulamaya koyma hazırlığında.

EKİM 2025'TE BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Yunan basınına göre uzun süredir ertelenen Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) şu anda Schengen bölgesinde 2025'in Ekim ayında başlatılması planlanıyor. Fakat nihai uygulama tarihinin daha sonra resmi olarak duyurulacağı aktarıldı.

iStock-1344441368

EES'in, Brexit'in ardından üçüncü ülke vatandaşı muamelesi görecek olan İngiliz pasaportu sahipleri de dahil olacak şekilde üçüncü ülke vatandaşlarının pasaportlarını elle damgalanması uygulamasının yerini alacağı öğrenildi. Bunun yerine parmak izi, yüz taraması gibi biyometrik verilerin toplanacağı, varış ve ayrılışta saklanacağı kaydedildi.

3 YIL GEÇERLİ OLACAK

AB vatandaşı olmayanların söz konusu kayıtlarının 3 yıl süreyle geçerli olacağı ve kayıtlı yolcuların tekrar giriş yapmalarını kolaylaştıracağı aktarıldı.

AB'nin bu uygulamanın güvenliğin artırılması, fazla kalışlarla mücadele edilmesi ve sınır kontrollerinin modernize edilmesi konusunda hayati önem taşıdığını savunduğu öğrenildi.

iStock-1505356329

AB TOPRAKLARINA GİRENLERİ İZLEMEK İÇİN DAHA GÜVENLİ VE OTOMATİK BİR ÇERÇEVE OLARAK GÖRÜLÜYOR

Karşılıklı sınırlarında pasaport kontrollerini kaldıran 29 Avrupa ülkesinden oluşan serbest dolaşım bölgesi Schengen, 400 milyondan fazla kişinin üye ülkeler arasında serbestçe dolaşmasına olanak sağlıyor. Fakat bu özgürlük, özellikle AB vatandaşı olmayanlar için güvenlik sorunları yaratabiliyor. EES'in AB topraklarına girenleri izlemek için daha güvenli ve otomatik bir çerçeve sunması bekleniyor.

iStock-1978864527

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Yılda 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelir üretmekteyiz"Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Yılda 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelir üretmekteyiz"
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan pasaport
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sapık öğretmenden 15 erkek öğrenciye yıllar süren istismar! Mesajlar ortaya çıktı, ifadeler kan dondurdu... İğrenç anları eşi de görmüş

Sapık öğretmenden 15 erkek öğrenciye yıllar süren istismar! Mesajlar ortaya çıktı, ifadeler kan dondurdu... İğrenç anları eşi de görmüş

Şampiyonluk kaçtı, F.Bahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

Şampiyonluk kaçtı, F.Bahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

'Sırrı hala çözülemedi' Bozkırın ortasında esrarengiz görüntü!

'Sırrı hala çözülemedi' Bozkırın ortasında esrarengiz görüntü!

Günde 5 tane üretip internetten satıyor, talep yağıyor!

Günde 5 tane üretip internetten satıyor, talep yağıyor!

İlk kez hayata geçirildi! Sabit hızda seyreden araçlarda duyulacak

İlk kez hayata geçirildi! Sabit hızda seyreden araçlarda duyulacak

'100 TL tasarruf için binlerce lira zarar'

'100 TL tasarruf için binlerce lira zarar'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.