Yunanistan'a giriş için pasaport kontrolünde yeni dönem! Tarih netleşiyor... Önlemler sıkılaşıyor

AB vatandaşı olmayanlar için Yunanistan'a giriş sırasındaki pasaport kontrolünde yeni bir uygulama başlıyor.

NTV'de yer alan habere göre; Yunanistan, Avrupa Birliği'nin dış sınır kontrolünü sıkılaştırmayı amaçlayan, AB vatandaşı olmayanlar için biyometrik sınır sistemini uygulamaya koyma hazırlığında.

EKİM 2025'TE BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Yunan basınına göre uzun süredir ertelenen Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) şu anda Schengen bölgesinde 2025'in Ekim ayında başlatılması planlanıyor. Fakat nihai uygulama tarihinin daha sonra resmi olarak duyurulacağı aktarıldı.

EES'in, Brexit'in ardından üçüncü ülke vatandaşı muamelesi görecek olan İngiliz pasaportu sahipleri de dahil olacak şekilde üçüncü ülke vatandaşlarının pasaportlarını elle damgalanması uygulamasının yerini alacağı öğrenildi. Bunun yerine parmak izi, yüz taraması gibi biyometrik verilerin toplanacağı, varış ve ayrılışta saklanacağı kaydedildi.

3 YIL GEÇERLİ OLACAK

AB vatandaşı olmayanların söz konusu kayıtlarının 3 yıl süreyle geçerli olacağı ve kayıtlı yolcuların tekrar giriş yapmalarını kolaylaştıracağı aktarıldı.

AB'nin bu uygulamanın güvenliğin artırılması, fazla kalışlarla mücadele edilmesi ve sınır kontrollerinin modernize edilmesi konusunda hayati önem taşıdığını savunduğu öğrenildi.

AB TOPRAKLARINA GİRENLERİ İZLEMEK İÇİN DAHA GÜVENLİ VE OTOMATİK BİR ÇERÇEVE OLARAK GÖRÜLÜYOR

Karşılıklı sınırlarında pasaport kontrollerini kaldıran 29 Avrupa ülkesinden oluşan serbest dolaşım bölgesi Schengen, 400 milyondan fazla kişinin üye ülkeler arasında serbestçe dolaşmasına olanak sağlıyor. Fakat bu özgürlük, özellikle AB vatandaşı olmayanlar için güvenlik sorunları yaratabiliyor. EES'in AB topraklarına girenleri izlemek için daha güvenli ve otomatik bir çerçeve sunması bekleniyor.