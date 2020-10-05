FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Yunanistan'da ekonominin 2020'de yüzde 8,2 küçülmesi bekleniyor

Yunanistan'da ekonominin 2020'de yüzde 8,2 küçülmesi bekleniyor

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2020 17:23 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Yunanistan'da ekonominin bu yıl yüzde 8,2 küçülmesi bekleniyor.

Yunanistan'da ekonominin 2020'de yüzde 8,2 küçülmesi bekleniyor

Yunanistan'da hükümetin gelecek yıla ilişkin hazırladığı bütçe taslağına göre, GSYH'nin, Kovid-19 nedeniyle bu yıl yüzde 8,2 azalması, gelecek yıl ise yüzde 7,5 artması öngörülüyor.

Ülkede kamu borcunun bu yılın sonunda 337 milyar avro ile GSYH'ye oranının yüzde 197,4'e ulaşması, 2021'de ise 342 milyar avroya yükselerek ekonomideki genişlemeden dolayı GSYH'ye oranının yüzde 184,7'ye inmesi bekleniyor.

Bütçe açığının bu yıl GSYH'nin yüzde 6,2'sine denk gelmesi, gelecek yıl ise yüzde 1'e gerilemesi öngörülürken, işsizlik oranının bu yıl yüzde 18,6'ya ulaşabileceği, gelecek yıl ise ekonomik büyümeyle yüzde 16,5'e düşeceği öngörülüyor.

Yunanistan'da ekonomi, Kovid-19'un turizm gelirlerini olumsuz etkilemesi sonucu bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 14 küçülerek resesyonda kalmaya devam etmişti.

BORCUN GSYH'YE ORANINDA HALA EN YÜKSEK ÜLKELER ARASINDA

Yunanistan, sağlanan ucuz kredilerle özel tüketim ve kamu harcamalarının artması, cari açığın da tavan yapması sonucu 2010'da iflasın eşiğine gelmiş, 2010-2018'de Avro Bölgesi'ni sarsan borç krizinde ekonomik çıktısının yüzde 25'ini kaybetmişti.

Ülke, uzun müzakerelerin ardından kemer sıkma politikaları karşılığında IMF ve AB ile 3 kurtarma paketi imzalamak zorunda kalmıştı. Kriz sırasında ülkede sık sık hükümet değişimi yaşanmış, halk, 2060 yılına kadar borç ödemek zorunda bırakılmıştı.
Yunanistan, 8 yıl süren kurtarma programının 20 Ağustos 2018'de sona ermesine rağmen kamu borçlarının GSYH'ye oranında hala en yüksek ülkeler arasında yer alıyor.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), geçen hafta yaptığı açıklamada, olumsuz risklerin ortaya çıkması halinde Yunanistan'ın borçlarını ödeme kapasitesinin tehlikeye girebileceğini, bu durumun da Avrupalı ortaklarından daha fazla destek alması anlamına geleceğini belirtmişti.

Yunanistan'ın orta vadeli kamu borcu geri ödeme kapasitesinin yeterli olmaya devam ettiği bildirilen IMF açıklamasında, "Önemli olumsuz riskler ortaya çıkarsa kamunun borçlarını geri ödeme kapasitesi tehlikeye girebilir. Bu da güçlü bir döngüsel mali düzenleme veya Avrupalı ortaklardan daha fazla destek gerektirir." ifadeleri kullanılmıştı.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar! Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar!
20 bine yakın çalışanı koronavirüse yakalandı20 bine yakın çalışanı koronavirüse yakalandı
Dolar güne hareketli başladı!Dolar güne hareketli başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
68 yaşında aldığı kurs hayatını değişti! Dünyaya pazarlıyor
68 yaşında aldığı kurs hayatını değişti! Dünyaya pazarlıyor
Ödemeler bugün yapılacak
Ödemeler bugün yapılacak
Sinema devi tüm salonları kapatıyor
Sinema devi tüm salonları kapatıyor
Ev sahibi ve kiracılar dikkat!
Ev sahibi ve kiracılar dikkat!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Perakende devi yüzlerce mağazasını kapatacak
Perakende devi yüzlerce mağazasını kapatacak
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
O ülke dünyanın en yüksek asgari ücretini veriyor!
O ülke dünyanın en yüksek asgari ücretini veriyor!
Almanya işçi alımı yapıyor mu?
Almanya işçi alımı yapıyor mu?
218 yıl harcarsa tüm parasını bitirebilir
218 yıl harcarsa tüm parasını bitirebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cineworld tüm sinemalarını kapatıyor
Sinema devi tüm salonları kapatıyor
İngiltere'ye gitmek isteyenler! Ankara Anlaşması nedir, ne zaman bitecek? Ankara Anlaşması İngiltere şartları!
Ankara Anlaşması ile İngiltere'de yaşamak için...
Amazon çalışanlarından 20 bine yakın kişi koronavirüse yakalandı
20 bine yakın çalışanı koronavirüse yakalandı
Evden çalışanlara müjde... İşte Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler!
Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler!
Almanya'da H&M'ye, çalışanları gözetlemekten 35,3 milyon avro ceza
Ünlü giyim firmasına ceza!
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.