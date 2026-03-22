Yunanistan'da enerji destek maliyeti mevcut bütçe rezervinin üzerinde

Yunanistan'da enerji krizine karşı alınması planlanan destek önlemlerinin maliyetinin 2,5 milyar avroya kadar çıkabileceği ancak mevcut bütçede 800 milyon avroluk rezerv bulunduğu bildirildi.

Kathimerini gazetesinde yer alan haberlerde, ekonomik kriz karşısında hükümetin destek paketleri için ek finansman kaynakları aradığı, mevcut bütçede yalnızca 800 milyon avroluk bir rezerv bulunduğu aktarıldı.

Haberde, 800 milyonun üzerindeki harcamalar için Avrupa Birliği'nden (AB) onay alınmasının gerekeceği, hükümetin ise hem destek önlemlerini finanse etmeyi hem de piyasalara olumsuz mesaj verilmemesini hedeflediği belirtildi.

Destek paketlerinin finansmanı için bütçe içi kaynakların yeniden yönlendirilmesi ve olası ek gelir kalemlerinin değerlendirilmesinin gündemde olduğu ifade edilen haberde, destek önlemlerinin maliyetinin 2,5 milyar avroya kadar çıkabileceğinin altı çizildi.

Ayrıca, yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle geçici desteklerin yeniden uygulanmasının değerlendirildiği ancak bu tür önlemlerin bütçe dengelerine etkisine ilişkin AB'nin tutumunun belirleyici olacağı kaydedildi.

Haberde, hükümetin mali disiplin ile sosyal destekler arasında denge kurmaya çalıştığı, bu süreçte kamu borcu ve piyasa güveninin korunmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığı vurgulandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

