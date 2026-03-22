Yunanistan'da enerji destek maliyeti mevcut bütçe rezervinin üzerinde

Kathimerini gazetesinde yer alan haberlerde, ekonomik kriz karşısında hükümetin destek paketleri için ek finansman kaynakları aradığı, mevcut bütçede yalnızca 800 milyon avroluk bir rezerv bulunduğu aktarıldı.

Haberde, 800 milyonun üzerindeki harcamalar için Avrupa Birliği'nden (AB) onay alınmasının gerekeceği, hükümetin ise hem destek önlemlerini finanse etmeyi hem de piyasalara olumsuz mesaj verilmemesini hedeflediği belirtildi.

Destek paketlerinin finansmanı için bütçe içi kaynakların yeniden yönlendirilmesi ve olası ek gelir kalemlerinin değerlendirilmesinin gündemde olduğu ifade edilen haberde, destek önlemlerinin maliyetinin 2,5 milyar avroya kadar çıkabileceğinin altı çizildi.

Ayrıca, yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle geçici desteklerin yeniden uygulanmasının değerlendirildiği ancak bu tür önlemlerin bütçe dengelerine etkisine ilişkin AB'nin tutumunun belirleyici olacağı kaydedildi.

Haberde, hükümetin mali disiplin ile sosyal destekler arasında denge kurmaya çalıştığı, bu süreçte kamu borcu ve piyasa güveninin korunmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığı vurgulandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır