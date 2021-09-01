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Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

01.09.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar, artan enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak büyüme verisi takip edilecek.

Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

Enflasyon endişeleri, açıklanan son verilerle gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını nasıl şekillendireceğine yönelik belirsizlikleri artırırken, piyasalar üzerinde de baskıya neden oluyor.

ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 5'in üzerine yerleşmesi ve ABD Merkez Bankası'nın, tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlanabileceği yönlendirmesi sonrası Avrupa tarafında da benzer bir görünüm ortaya çıktı.

Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 3 ile Kasım 2011'den bu yanan en yüksek seviyesine çıktı. Veri sonrası Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot'un açıklamaları, ECB'nin de tahvil alım programının tartışmaya açılabileceğini gösterdi.

Söz konusu gelişmelerle ABD ve Avrupa borsalarında dün sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izlenirken, bugün Asya piyasalarında pozitif bir görünüm sergileniyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, tüketici güveni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve enflasyon endişeleriyle 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarak rekor tazeledi.

Verilerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Avrupa borsaları da beklentileri aşan enflasyon verisi ve Knot'un açıklamaları sonrası günü düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 geriledi. Avro/dolar paritesi ise dün 1,1850 sınırına kadar yükselse de bu seviyede tutunamadı ve 1,18'in hemen altında dengelendi.

Bugün Avustralya'da açıklanan 2. çeyrek büyüme verisi yıllık yüzde 9,6 ile beklentileri aştı. Çin'de ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi 49,2'ye gerileyerek tahminlerin çok altında kaldı ve ekonomide daralmaya işaret etti.

Söz konusu gelişmelere karşın Asya borsalarında alıcılı bir seyir izlenirken, altının ons fiyatı 1.813 dolarla önceki kapanışının hemen üzerinde, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,6 artışla 71,9 dolardan işlem görüyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün alıcılı seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,95 değer kazanarak 1.472,07 puan ile 5 ayın en yüksek kapanışını yaptı. Dolar/TL ise dün 8,2935 ile 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 8,3166'dan tamamladı.

Dün yurt içi piyasalar kapandıktan sonra yayımlanan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltildi. Raporda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 6,2 ve 2022'de yüzde 4,5 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Analistler, küresel pay piyasalarında makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve artan belirsizlikler sonrası yön arayışının sürdüğünü belirterek, Borsa İstanbul'da ise görece ucuz kalan fiyatlamalar nedeniyle para girişi ve pozitif ayrışmanın dikkati çektiğini söyledi.

YURT İÇİ PİYASALARDA BÜYÜME RAKAMI BEKLENİYOR

Bugün yurt içinde 2. çeyrek büyüme verisinin yanı sıra dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, ayrıca bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yöneticilerinin yatırımcı ve ekonomistlerle gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak haberlerin de takip edileceğine bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.490 puanın direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.440 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 21,8 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümüştü.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi PMI

10.00 Türkiye, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

10.55 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi PMI

15.15 ABD, ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat sanayi PMI

Moody's Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini değiştirdiMoody's Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini değiştirdi


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