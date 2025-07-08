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Zirvedeki şirketler 72 bin kişiyi işten çıkardı! Yenilerine hazırlanıyorlar

Dünyanın en değerli şirketleri listesinde zirvede yer alan teknoloji şirketlerinde yılın ilk 6 ayında 72 bin kişi işten çıkarıldı. Bazı şirketlerin yeni işten çıkarmalara hazırlandığı öğrenildi.

Zirvedeki şirketler 72 bin kişiyi işten çıkardı! Yenilerine hazırlanıyorlar

AA muhabirinin, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana teknoloji dünyasındaki işten çıkarmaları takip eden "Layoffs.fyi" sitesinden derlediği bilgilere göre, dünya çapında 150 büyük teknoloji şirketi bu yılın ilk yarısında 72 bin çalışanının işine son verdi.

Zirvedeki şirketler 72 bin kişiyi işten çıkardı! Yenilerine hazırlanıyorlar 1

Verilere göre, işten çıkarmalarda 2023'ten bu yana düşüş yaşanıyor. 2023'ün ilk 6 ayında 213 bin teknoloji şirketi çalışanı işten çıkarılırken, 2024'ün aynı döneminde yaklaşık 100 bin kişinin işine son verildi.

Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar 2025 yılında da devam etti. Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 düşüşle 72 bin kişi işten çıkarıldı.

Zirvedeki şirketler 72 bin kişiyi işten çıkardı! Yenilerine hazırlanıyorlar 2

MİCROSOFT KÜRESEL İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 4'ÜNÜ İŞTEN ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

Mayıs ayında yeniden yapılanma kapsamında 3 bin kişinin işine son veren dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, küresel iş gücünün yüzde 4'üne denk gelen 9 bin kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor. Böylece şirketin, bu yıl toplamda 12 bin kişiyi işten çıkarması bekleniyor.

Siber güvenlik şirketi CrowdStrike da mayıs ayında yapay zekada yaşanan gelişmelere ayak uydurmak amacıyla toplam çalışan gücünün yüzde 5'inin işine son verileceğini duyurdu.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) George Kurtz, katıldığı bir televizyon programında, yapay zekanın fikirlerin ürüne dönüşmesi sürecini daha da hızlandırdığını, müşteri deneyimini iyileştirdiğini ve verimliliği artırdığını belirtti.

Zirvedeki şirketler 72 bin kişiyi işten çıkardı! Yenilerine hazırlanıyorlar 3

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 5 ŞİRKETİ DE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE

Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar sürerken şirketlerin piyasa değerleri ise yükselmeye devam ediyor. "Companiesmarketcap.com" verilerine göre, dünyanın en değerli şirketleri listesinde ilk 5 sırayı da teknoloji şirketleri oluşturuyor.

Listeye göre, 3,8 trilyon dolar piyasa değerine sahip NVIDIA listede ilk sırayı alırken, ikinci sırada ise 3,7 trilyon dolar ile Microsoft bulunuyor. Apple 3,2 trilyon dolar ile 3. sırada kendine yer edinirken, 2,4 trilyon dolar ile Amazon 4. sırada, 2,2 trilyon dolar piyasa değeri ile Alphabet 5. sırada listede yer aldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
işten çıkarma şirket
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