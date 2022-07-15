Efektif faiz nedir? Efektif faiz hesaplama nasıl yapılır?

12 aydan daha kısa dönemler için bileşik faiz ile birlikte uygulanan ve yıl cinsinden getiri hesaplanmasını sağlayan yönteme efektif faiz denir. Daha basit tanımı ile efektif faiz, 1 yıldan az vadeli bileşik faiz hesaplamalarının yıllık oran üzerinden gösterilmesidir. Dolayısıyla diğer faiz türlerinden en önemli farkı, vade sürelerinin yıllık baz üzerinden yansıtılmasıdır. Normalde nominal faizden daha yüksek iken, etkisi nominal faiz ile aynıdır.

Efektif Faiz Nedir?

Yıl üzerinden ve bileşik faiz ile birlikte bir yıldan daha kısa sürede elde edilen faiz oranı, efektif faiz olarak tanımlanır. Bu bağlamda gerçekleşen faiz de denilen efektif faiz, 12 ayı aşmayan sürede ve vadeli olarak bileşik faizle hesaplanan senelik orandır.

Efektif faiz, her durumda nominal faiz oranı göz önünde bulundurularak daha yüksek bir değerde hesaplanır. Ancak bu faiz değeri işleme alındığı zaman, mevcut etkisinin nominal faiz ile eşit olduğu görülmektedir.

Efektif Faiz Hesaplama

Efektif faiz yıllık oranının hesaplanması için hangi unsurların dikkate alındığı açıklanmalıdır. Efektif faiz hesaplanırken göz önünde bulundurulan detaylar ise şu şekildedir;

Ödeme sıklığı baz alınmalıdır.

Bileşik faiz değerinin periyoduna bakılmalıdır.

Faiz oranının ayrı olarak hesaplanması gereklidir.

Efektif faizin nominal faizden daha yüksek olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Yukarıdaki unsurlar dikkate alındığı zaman, efektif faizde mevcut paranın belirli bir süre aynı faiz oranında kalması gerektiği anlaşılır. Ayrıca gelir elde edileceğinden dolayı bu süreç daha kısa sürecek ise bileşik faiz uygulanması gerekir. Dolayısıyla efektif faiz uygulaması seçilecek ise faizin vade sayısı üzerinden hesaplanması ve süreç sonunda belirli bir miktarda getiri elde edilmesi amaçlanır. Finansal bağlamda karlı olan efektif faiz, bir yıldan daha kısa sürede elde edilen getiriyi ifade eder.

Efektif Faiz Hesaplama Formülü Nedir?

Yıllık nominal faiz oranı dikkate alınarak hesaplanan efektif faiz, 12 aydan daha kısa sürede elde edilen getirinin belirlenmesini sağlar. Bu faiz türünün hesaplanmasını sağlayan en basit formül ise aşağıdaki gibidir;

Efektif Faiz = (1 + nominal faiz/ dönem sayısı) ^ dönem sayısı - 1



