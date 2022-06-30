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Bileşik faiz oranı nedir? Bileşik faiz oranı hesaplama nasıl yapılır?

29.06.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anaparanın sabit kalmadığı bir getiri yöntemi olan bileşik faiz nedir? Bileşik faiz, her devrede faiz getirisi eklenen anaparanın artması ile vade sonuna kadar daha fazla getiri elde edilmesini sağlayan bir sistemdir. Mürekkep faiz olarak da bilinen bileşik faiz oranı nasıl hesaplanır, bileşik faiz oranı formülü nedir?

Bileşik faiz oranı nedir? Bileşik faiz oranı hesaplama nasıl yapılır?

Özellikle yıllık vadede getiri sağlayan bileşik faiz, anaparanın sabit kalmadığı bir usuldür. Her devrede eklenen getiri ile birlikte anaparanın faize tabi tutulması, vade sonundaki paranın büyük oranda yükselmesini sağlamaktadır. Bileşik faiz hesaplama formülü ise yatırımcıların, bu yöntemle elde edebilecekleri getiriyi keşfetmelerini mümkün kılmaktadır.

Bileşik Faiz Nedir?

Mürekkep faiz olarak da bilinen bileşik faizde anapara sabit sayılmamaktadır. Bu usulde her devrede kazanılan faizin anaparaya eklendiği söylenebilmektedir. Ardından devredeki faizin eklendiği anapara üzerine yeniden faiz işletilmektedir. Bu usul, anaparanın sabit kalmaması bakımından basit faiz yönteminden farklıdır. Daha basit tanımı ile bileşik faiz; doğrusal olmayan bir sistemde ekstra faiz geliri alınmasını mümkün kılan bir seçenektir. Dolayısıyla her faiz devresinde anapara da daha fazla olmaktadır.

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Bileşik Faiz Oranı Nedir?

Bileşik faiz oranı hesaplama için bazı formüllerden yararlanılmaktadır. Bileşik faiz oranı bulmak için internet ortamında yer alan birçok siteden yararlanılabilir. Bu sitelerde bileşik faiz oranı formülü ile hesaplama yapma seçeneği bulunmaktadır. Yıllık vadede bileşik faiz getirisinin ne kadar olacağını merak edenlere ise bu oranı saptamada kullanılan formül açıklanabilmektedir.

Bileşik Faiz Hesaplama Formülü: A= a (1+t) n

  • Yukarıda belirtilen formülde “A” vade sonunda elde edilecek olan parayı, “a” anaparayı, “t” faiz oranını, “n” ise vade süresini temsil etmektedir.
  • Bir kişinin 20.000 TL’sini %30 faiz oranı ile 5 yıl boyunca bileşik faize yatırması ise bu formüle şu şekilde yansımaktadır: A= 20.000 (1+0,3) 5
  • Bileşik faiz formülüne göre verilen örnekteki yatırımcının vade sonunda eline geçen para da 74.258,60 TL olmaktadır.
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