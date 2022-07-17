FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. e
  4. Emtia nedir? Emtia ne demek?

Emtia nedir? Emtia ne demek?

09.07.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emtia, kelime anlamı olarak satılacak olan ürün demektir. Fakat bunun yanı sıra borsada yine benzer bir kullanımla, anlamı daraltılarak, borsaya ait bir terim olarak da kullanılabilmektedir. Bu malların alımının ve satımının yapıldığı piyasa ise Emtia Borsası olarak adlandırılmaktadır. Emtia nedir? Borsada emtia ne demek?

Emtia nedir? Emtia ne demek?

İçindekiler

  • Emtia Çeşitleri Nelerdir?
  • Emtia Yatırımı Nasıl Yapılır?
  • Emtia Piyasasının Avantajları Nelerdir?

Emtia, yatırımcılar için önem arz eden bir konudur. Emtialar, yalnızca ticari değere sahip değillerdir. Bunun yanı sıra ait oldukları ülkelerin zenginliğini ifade etmeleri bakımından da değerli birer göstergedir. Türkiye sınırları içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı toplamda 133 tane emtia borsası mevcuttur.

Emtia Çeşitleri Nelerdir?

Emtia ürünleri arasında pamuk, petrol, kakao, buğday ve mısır gibi tarım ürünlerinin yanında altın, platin, alüminyum, gümüş, bakır, çelik gibi madenler de yer almaktadır. Bu ürünlerin tercih edilme nedeni, yatırımlarda fazlaca yüksek getirileri olmasıdır. Bu ürünler kadar tercih edilmese de ceviz, şeker, portakal suyu gibi ürünler de emtia ürünleri arasında değerlendirilmektedir.

Emtia çeşitleri, dört grupta ayrıntılandırılabilir:

1. Değerli Madenler: Altın, gümüş ve platin gibi emtialar bu alan içerisinde değerlendirilmektedirler. Yatırımcıların en çok tercih ettiği emtia çeşidi değerli madenlerdir. En çok altın tercih edilmekte, diğerleri daha çok portföyü çeşitlendirmek adına kullanılmaktadır.

2. Ham Maddeler: Petrol ve benzeri yakıtlar bu alanda değerlendirilmektedirler. Bu emtialara daha çok küçük yatırımlar yapılmaktadır. Türkiye’de ise petrol yatırımı hacmi oldukça düşüktür. Petrol fiyatı, altın fiyatı ile aynı oluşumda görülmektedir.

3. Gıda ve Tarım Ürünleri: Bu alanda en çok tercih edilen ürünler buğday ve pamuktur. Bunlar dışındaki çeşitlendirmelerin ise daha çok yurt dışında tercih edildiği görülmektedir.

4. Sanayi Metalleri: Alüminyum, bakır ve çelik gibi sanayi metallerinin satıldığı bir alan olarak görülür. Bu çeşitlerin giderek yatırım gücünün fazlalaştığı bilinmektedir.

Emtia Yatırımı Nasıl Yapılır?

Emtialara, borsa aracılığı ile yatırım yapmak oldukça kolaydır. Her şeyden önce bilinmelidir ki borsada işlem gören her yatırım aracı, kendi kategorileri dahilinde işlem görmektedirler. Emtiaların hem fiyatları düşüktür hem de günlük hayatta sıkça kullanılan ürünlerdir. Bu nedenle yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer almaktadır.

Borsada yatırım yapmak isteyenlerin öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Ayrıca vadesiz bir hesaba da sahip olmalıdırlar. Aksi takdirde alım satım işlemlerini gerçekleştiremezler. İstenen aracı kurum belirlendikten sonra ise istenen belgeler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Sonrasında yatırım hesabı aktifleşmektedir. İşlem yapılabilmesi için de aracı kurum tarafından belirlenen alt limitin, banka hesabı aracılığıyla yatırım hesabına aktarılması gerekmektedir. Bu işlemler sonrasına emtia yatırımı yapılmaya başlanabilir.

Emtia nasıl alınır? Emtia borsasında nasıl işlem yapılır?Emtia nasıl alınır? Emtia borsasında nasıl işlem yapılır?

Emtia Piyasasının Avantajları Nelerdir?

Emtia piyasası, diğer yatırımlara oranla daha az risk taşımaktadır. Çünkü ürünlerin değerleri belli oranda değişim göstermektedir. Bu değerlerin azalması için savaş, ekonomik kriz gibi büyük sorunların yaşanması gerekmektedir. Böyle bir durum olmadıkça yatırımcıların istedikleri emtia çeşidine yatırım yapması söz konusu olabilmektedir. Fakat bu, riskin hiç olmadığı anlamına gelmez. Bu nedenle de iyi araştırma ve analiz yapılmalıdır.

Yatırım analizi nedir, nasıl yapılır? Yatırım analizi neden önemlidir?Yatırım analizi nedir, nasıl yapılır? Yatırım analizi neden önemlidir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Efektif FaizEfektif Faiz
Benzine indirim geliyor! Motorin ise…Benzine indirim geliyor! Motorin ise…
İkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklamaİkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''Sana yakışmadı Yusuf...'''

''Sana yakışmadı Yusuf...'''

Şahan Gökbakar'la Haluk Levent arasında 'sokak röportajındaki kadın' anlaşmazlığı

Şahan Gökbakar'la Haluk Levent arasında 'sokak röportajındaki kadın' anlaşmazlığı

Kayseri'de otobüs şarampole devrildi!

Kayseri'de otobüs şarampole devrildi!

Benzine indirim geliyor! Motorin ise…

Benzine indirim geliyor! Motorin ise…

KYK borçlarına düzenleme geliyor

KYK borçlarına düzenleme geliyor

Gurbetçiler altına yöneldi! Çeyrek...

Gurbetçiler altına yöneldi! Çeyrek...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.