Emtia nedir? Emtia ne demek?

Emtia, yatırımcılar için önem arz eden bir konudur. Emtialar, yalnızca ticari değere sahip değillerdir. Bunun yanı sıra ait oldukları ülkelerin zenginliğini ifade etmeleri bakımından da değerli birer göstergedir. Türkiye sınırları içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı toplamda 133 tane emtia borsası mevcuttur.

Emtia Çeşitleri Nelerdir?

Emtia ürünleri arasında pamuk, petrol, kakao, buğday ve mısır gibi tarım ürünlerinin yanında altın, platin, alüminyum, gümüş, bakır, çelik gibi madenler de yer almaktadır. Bu ürünlerin tercih edilme nedeni, yatırımlarda fazlaca yüksek getirileri olmasıdır. Bu ürünler kadar tercih edilmese de ceviz, şeker, portakal suyu gibi ürünler de emtia ürünleri arasında değerlendirilmektedir.

Emtia çeşitleri, dört grupta ayrıntılandırılabilir:

1. Değerli Madenler: Altın, gümüş ve platin gibi emtialar bu alan içerisinde değerlendirilmektedirler. Yatırımcıların en çok tercih ettiği emtia çeşidi değerli madenlerdir. En çok altın tercih edilmekte, diğerleri daha çok portföyü çeşitlendirmek adına kullanılmaktadır.

2. Ham Maddeler: Petrol ve benzeri yakıtlar bu alanda değerlendirilmektedirler. Bu emtialara daha çok küçük yatırımlar yapılmaktadır. Türkiye’de ise petrol yatırımı hacmi oldukça düşüktür. Petrol fiyatı, altın fiyatı ile aynı oluşumda görülmektedir.

3. Gıda ve Tarım Ürünleri: Bu alanda en çok tercih edilen ürünler buğday ve pamuktur. Bunlar dışındaki çeşitlendirmelerin ise daha çok yurt dışında tercih edildiği görülmektedir.

4. Sanayi Metalleri: Alüminyum, bakır ve çelik gibi sanayi metallerinin satıldığı bir alan olarak görülür. Bu çeşitlerin giderek yatırım gücünün fazlalaştığı bilinmektedir.

Emtia Yatırımı Nasıl Yapılır?

Emtialara, borsa aracılığı ile yatırım yapmak oldukça kolaydır. Her şeyden önce bilinmelidir ki borsada işlem gören her yatırım aracı, kendi kategorileri dahilinde işlem görmektedirler. Emtiaların hem fiyatları düşüktür hem de günlük hayatta sıkça kullanılan ürünlerdir. Bu nedenle yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer almaktadır.

Borsada yatırım yapmak isteyenlerin öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Ayrıca vadesiz bir hesaba da sahip olmalıdırlar. Aksi takdirde alım satım işlemlerini gerçekleştiremezler. İstenen aracı kurum belirlendikten sonra ise istenen belgeler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Sonrasında yatırım hesabı aktifleşmektedir. İşlem yapılabilmesi için de aracı kurum tarafından belirlenen alt limitin, banka hesabı aracılığıyla yatırım hesabına aktarılması gerekmektedir. Bu işlemler sonrasına emtia yatırımı yapılmaya başlanabilir.

Emtia Piyasasının Avantajları Nelerdir?

Emtia piyasası, diğer yatırımlara oranla daha az risk taşımaktadır. Çünkü ürünlerin değerleri belli oranda değişim göstermektedir. Bu değerlerin azalması için savaş, ekonomik kriz gibi büyük sorunların yaşanması gerekmektedir. Böyle bir durum olmadıkça yatırımcıların istedikleri emtia çeşidine yatırım yapması söz konusu olabilmektedir. Fakat bu, riskin hiç olmadığı anlamına gelmez. Bu nedenle de iyi araştırma ve analiz yapılmalıdır.



