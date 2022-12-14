0,69 - 0,79 faizli konut kredisi nasıl alınır? En düşük konut kredisi hangi bankada? Ev almak isteyenlere müjde

Konut sahibi olma hayali kuran vatandaşların yüzü gülecek. Hazine Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında konut kredi faizlerine gelire göre kademeli model uygulamasına geçileceğini açıklamıştı. Nebati’nin bu açıklamasının ardından piyasada 3 beklenti oluştu. Peki, 0,69 - 0,79 faizli konut kredisi nasıl alınır? En düşük konut kredisi hangi bankada? İşte güncel konut kredisi faizlerine dair tüm detaylar...

0,69 - 0,79 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?

Konut satış verileri geçtiğimiz ay sert bir şekilde düştü. Yüzde 25 geri gelen Kasım ayı satışları ve kredi faizlerindeki yükseklik sonrası sektörde kademeli konut kredi faiz beklentisi oluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise bakanlığın ‘gerçek bir mortgage’ hazırlığı içinde olduğunu dile getirerek, 15 yıl vadeli, konut bedeline göre kademeli bir faiz modeline geçileceğini açıkladı. Bu gelişmenin üzerine sektörün talepleri de netleşti.

Sektör temsilcileri kampanyanın etkili olabilmesi için 3 temel konuya dikkat çekti. Konut fiyatlarının artık 5 milyon liranın üzerine çıkması sebebi ile ilk ödemelerinin yapılması için peşinat oranlarının yüzde 30’dan 10’a düşürülmesi gerektiği vurgulanırken, 5 milyon lira üzeri konutlara da düşük faizli kredi verilmesi gerektiği açıklando. Ayrıca yeni üretimin yapılabilmesi için inşaatı süren konutların da kampanyaya dahil edilmesi gerektiği aktarıldı. Aksi takdirde kampanyanın etkisiz kalacağı vurgulandı.

Bu kapsamda faiz oranlarının güncel fiyatlar için 0,69 ila 0,79 arasında olması gerektiğini ifade ediliyor. Kampanyanın detayları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ HANGİ BANKADA?

Akbank'ta konut kredisi faiz oranları yüzde 1,99'dan başlıyor.

VakıfBank'ta konut kredisi faiz oranları yüzde 1,29'dan başlıyor.

Türkiye İş Bankası'nda konut kredisi faiz oranları yüzde 2,05'ten başlıyor.

Yapı Kredi'de konut kredisi faiz oranları yüzde 2,05'ten başlıyor.

Garanti BBVA'da konut kredisi faiz oranları yüzde 2,13'den başlıyor.

