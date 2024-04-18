%0 Faizli 25.000 TL ile Acil Nakit İhtiyaçlarınıza Faizsiz Çözüm!

%0 faizli 25.000 TL’yi Dosya Masrafı Olmadan Hızlıca Başvurup, Anında Kullanabilirsiniz ve İhtiyaçlarınızı Ertelemeden Faizsiz Bir Şekilde Geri Ödeyebilirsiniz. Bankalardan İhtiyaç Sahiplerine Kaçırılmayacak Tüm Fırsatları Tek Bir Sayfada Karşılaştırabilirsiniz. İhtiyacınızı Belirleyip, Dilediğiniz Tutarlarda Kredi ve

Nakit Avans Başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kampanya Koşulları:

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar

faydalanabilir.

• Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra

sadece 1 kez kullanılabilecektir.

• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde

karşılanacaktır.

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