FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. %0 Faizli 25.000 TL ile Acil Nakit İhtiyaçlarınıza Faizsiz Çözüm!

%0 Faizli 25.000 TL ile Acil Nakit İhtiyaçlarınıza Faizsiz Çözüm!

18.04.2024 10:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankadan Şok Teklif! Faizsiz 25.000 TL mi olur demeyin, %0 faizli 6 taksitli 25.000 TL Nakit Avans  Fırsatı Mevcut!

%0 Faizli 25.000 TL ile Acil Nakit İhtiyaçlarınıza Faizsiz Çözüm!

%0 faizli 25.000 TL’yi Dosya Masrafı Olmadan Hızlıca Başvurup, Anında Kullanabilirsiniz ve İhtiyaçlarınızı Ertelemeden Faizsiz Bir Şekilde Geri Ödeyebilirsiniz. Bankalardan İhtiyaç Sahiplerine Kaçırılmayacak Tüm Fırsatları Tek Bir Sayfada Karşılaştırabilirsiniz. İhtiyacınızı Belirleyip, Dilediğiniz Tutarlarda Kredi ve
Nakit Avans Başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kampanya Koşulları:

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar
faydalanabilir.

• Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra
sadece 1 kez kullanılabilecektir.

• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde
karşılanacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

0

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mevduat faizlerinde 25 Nisan virajı! Mevduat faizlerinde 25 Nisan virajı!
Yüzbinlerce kamu işçisini ilgilendiren önemli karar AYM'den geldi! Yüzbinlerce kamu işçisini ilgilendiren önemli karar AYM'den geldi!
İlk ürünler 300 TL'den satıldıİlk ürünler 300 TL'den satıldı
Anahtar Kelimeler:
kredi kredi faiz oranları kredi faizleri
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da dehşete düşüren olay! Define ararken mağara çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da dehşete düşüren olay! Define ararken mağara çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti

Bir il bunu konuşuyor! Seçim sonrasının en ilginç haberi: Belediye araçlarını parçalayıp sattılar

Bir il bunu konuşuyor! Seçim sonrasının en ilginç haberi: Belediye araçlarını parçalayıp sattılar

Ekipler bile inanamadı... Hepsi lüks araç! Tek tek parçalamışlar

Ekipler bile inanamadı... Hepsi lüks araç! Tek tek parçalamışlar

Emekliye seyyanen zam değil bölgesel destek

Emekliye seyyanen zam değil bölgesel destek

Memura 8500 liralık sosyal denge tazminatı

Memura 8500 liralık sosyal denge tazminatı

2 bin 568 lira cezası vardı! Zorunlu uygulama bitti

2 bin 568 lira cezası vardı! Zorunlu uygulama bitti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.