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%0 faizli 6 taksitli 30 bin TL'lik kredi fırsatı HangiKredi'de! Dosya masrafı yok... Hemen başvur!

04.03.2024 11:27
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Dosya masrafı yok, bankaya gitmek yok. Mobil üzerinden hızlıca başvurabileceğiniz %0 faizli 30 bin TL'lik kredi fırsatları HangiKredi'de! Bankaların yeni müşterilere özel sunduğu 6 ay taksitli nakit avantajından faydalanmak ise çok kolay. İşte detaylar...

%0 faizli 6 taksitli 30 bin TL'lik kredi fırsatı HangiKredi'de! Dosya masrafı yok... Hemen başvur!

Dosya masrafı olmadan hızlıca başvurup, anında kullanabileceğiniz %0 faizli kredi fırsatlarının tümü HangiKredi'de...

Bankalar, yeni müşterilerine özel 6 ay taksit imkanıyla nakit avans ve kredi fırsatı sunuyor. Toplamda 30.000 TL'lik nakit avantajından yararlanmak ve benzer tüm kampanyaları görmek için HangiKredi'ye girmeniz yeterli.

Kredi fırsatlarını ve kampanyalarını yine HangiKredi üzerinden kıyaslayabilir, tek sayfada tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

KAMPANYA KOŞULLARI NELER?

  • Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar faydalanabilir.

  • Kampanya kapsamındaki faizsiz Taksitli Nakit Avans kredi kartı açılışından sonra sadece 1 kez kullanılabilecektir.

  • Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

  • Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır.

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