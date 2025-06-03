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0 faizli kredilerde resmen yarış var! 75 bin liraya kadar yükseldi, 'Yapmayın' deyip detayı açıkladı... Sadece onlar faydalanamıyor

Bankalar bazı dönemlerde müşterilerine faizsiz kredi kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda bir banka faizsiz kredide en yüksek ödemeyi yapmıştı, diğer bankalarda da oranlar güncellendi. Bayram öncesinde nakite ihtiyacı olan vatandaşlar ise faizsiz kredi arayışına devam ediyor. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, "Gerçekten ihtiyaç sahibi olmayan kimsenin bu kredileri kullanmamasını özellikle tavsiye ediyoruz" sözlerini kullandı.

0 faizli kredilerde resmen yarış var! 75 bin liraya kadar yükseldi, 'Yapmayın' deyip detayı açıkladı... Sadece onlar faydalanamıyor
Ezgi Sivritepe

Kurban Bayramı öncesi nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların faizsiz kredi kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Bu yıl itibarıyla pek çok bankada faizsiz kredi limitleri yükseldi. Buna göre, geçtiğimiz aylarda en yüksek faizsiz kredi limiti 75 bin liraya yükselmişti. Birçok banka şu anda müşterilerine 75 bin liraya varana yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuyor.

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VADE SÜRESİ KISA OLUYOR

Faizsiz kredilerde vade süresi de kısa oluyor. 3 ay ile 6 ay arasında sınırlandırılmış şekilde olan krediler için merak edilen nokta ise limitlerin daha fazla yükseltilip yükseltilmeyeceği. Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, faizsiz krediler ile ilgili bilgi verdi.

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0 FAİZLİ KREDİ AMA...

Kurtuluş, bankaların müşteri portföylerini genişletmek ve kredi hacimlerini artırmak için bu yola yöneldiklerini ifade etti. Bazı dikkat edilmesi gereken noktaların olduğunu ifade eden Kurtuluş, "Sigorta ve dosya masrafı adı altında yine de yüksek tutarlar yansıtabiliyorlar" hatırlatmasını yaptı.
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Banka müşterilerinin bu kampanyalardan faydalanamayacağını kaydeden Kurtuluş, sıfır faizli kredilerden yararlanmadan önce koşulların dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini savundu.
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3'ER AYLIK DÖNEMLERE DİKKAT

Yılın ikinci çeyreğinde hedefini tutturmak isteyen bankaların faizsiz kredi kampanyalarına yöneldiğini kaydeden Kurtuluş, şu sözleri sarf etti:
"Bu tür kampanyalar için yılın 3’er aylık dönemlerinin takip edilmesi gerekiyor. Bankalar çeyrek hedeflerini tutturabilmek için bu tarz kampanyalar düzenleyebiliyorlar. Üçüncü çeyrek dediğimiz Eylül ayında yine bu tarz kampanyalar düzenlenecektir ve limitler de bir miktar da olsa artırılacaktır"
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"YATIRIM YAPMAYIN"

Son olarak, ihtiyacı olmayanların bu kredileri kullanmaması gerektiğinin altını çizen Kurtuluş, "Bu tarz kredilerle herhangi bir yatırım yapılmamalıdır. Ancak reel anlamda bir ihtiyaç söz konusuysa ve sunulan ödeme planı bütçenize uygunsa kullanılmasında fayda olacağı kanaatindeyiz" deyip sözlerini noktaladı.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
banka faizsiz kredi
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