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08.00-18.00 arası çalışacaklar! Günlükleri 300 lira... Fazla mesai için 40 lira ödenecek

26.06.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı tarlalarında çalışan işçilerin günlük yevmiyesi 300 TL olarak belirlendi. Saat 08.00 ila 18.00 arasında mesai yapacak işçilere fazladan çalıştıkları her saat için 40 lira verilmesine karar verildi.

08.00-18.00 arası çalışacaklar! Günlükleri 300 lira... Fazla mesai için 40 lira ödenecek

Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen ve bölgenin “beyaz altını” olarak nitelendirilen Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen sarımsakta hasat mevsimi yaklaşıyor. Hasat öncesinde Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen başkanlığında toplanan heyet, Taşköprü ilçesinde 2023 yılı sarımsak dikim, çapalama, hasat ve diğer mevsimlik işlerde çalışacak tarım işçilerine ödenecek asgari ücretleri belirledi.

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10 SAAT MESAİ! GÜNLÜK 300 LİRA...

14 Şubat tarihinden itibaren, Taşköprü’de tarım işçilerinin yemeği işverene ait çalışan işçiye günlük 300 TL ödenmesine, sarımsak hasat sonrası standardizasyonu için yemeği işverene ait çalışan işçiye 250 TL yevmiye ödenmesine karar verildi. Bunun yanı sıra, işçi çalıştıran aracılara 10 kişi altı için kişi başı 30 TL, 10 kişi ve üzeri işçi çalıştıran aracılara günlük azami 300 TL ödenmesine karar verildi. Ayrıca tarım işçilerinin mesai saatinin 08.00-18.00 saatleri arasında olacağı, saat 18.00’den sonra çalıştığı her saat için ek mesai ücreti 40 TL ödenmesine komisyon tarafından karar verildi. (İHA)

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