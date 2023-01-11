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1.000 liradan 5.000 liraya yükseldi! Ev sahipleri de kiracılar da isyanda: 'Çadır alıp dışarıda yaşasam daha mantıklı...'

11.01.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılında yapılan site yönetim genel kurullarında alınan kararlarla aidat fiyatlarında artış yaşandı. Bazı sitelerde yüksek artış protesto edildi. Küçükçekmece'de bir sitede 2022'de 370 lira olan aidat bu yıl 970 liraya yükselince site sakinleri eylem yaptı. TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu ise site aidatları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunarak, fahiş fiyata karşı dava açılabileceğini söyledi ancak bir şart var...

1.000 liradan 5.000 liraya yükseldi! Ev sahipleri de kiracılar da isyanda: 'Çadır alıp dışarıda yaşasam daha mantıklı...'

Fahiş aidat ücretleri, site sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Yeni yılın ilk haftasında bu kez maliyetlerdeki artışı gerekçe gösteren site yönetimleri, zam kararları aldı. Güncellenen rakamlarla bazı aidat ücretleri kiralara yaklaştı. Küçükçekmece'deki bir sitede 2022 yılında 370 TL olan aidat, bu yıl 970 TL oldu. Site sakinleri, yönetim istifa sloganları atarak aidat zammını protesto etti.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Tayfun Üzülmez, "Site yöneticisi kafasına göre aidat arttırmaz, arttırmamalı da. Kat maliki, harcamaların gereksiz olduğu görüşündeyse, toplantıya katılarak, tutanağa şerh düşüp itiraz edebilir. Kiracılar ise kat malikinden vekalet alarak, toplantıya katılabilir. Yasal olarak sulh hukuk mahkemesine, fahiş aidat bedeline karşı dava açabilir. Toplantıya katılıp itirazda bulunmazsanız, dava da açamazsınız" dedi.

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GEREKSİZ HARCAMAYA İTİRAZ

Üzülmez, Tüketici Konfederasyonu'na son zamanlarda çok sayıda şikayet geldiğini belirterek, "Aidatın kira fiyatına yaklaştığı, geçen yıl 1000 lira olan aidatın bu sene 5.000 lira olduğuna ilişkin şikayetler geliyor. Kat maliki harcamaların gereksiz olduğu görüşündeyse, toplantıya katılarak, tutanağa şerh düşerek itiraz edebilir. Yasal olarak sulh hukuk mahkemesine fahiş aidat bedeline karşılık dava açabilirler. Toplantıya katılıp itirazda bulunmazsanız, dava açamazsınız" dedi.

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"TOPLANTIYA KATILIP İTİRAZLARINI TUTANAĞA GEÇİRSİNLER"

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bu ay site yönetimlerinin genel kurullarının yapıldığını, kat maliklerinin bu toplantılara mutlaka katılması gerektiğini belirtti. Ağaoğlu, "İçinde bulunduğumuz durumda en çok mağduriyeti yaşayanlar kiracılar çünkü, toplantılarda oy ve söz söyleme hakkı yok. Kiralarla yarışan bir rakam karşılarına çıkıyor. Bu tür olumsuzlukların olmaması için kat malikleri ve ev sahiplerinden vekalet alan kiracılar toplantıya katılsınlar. Aykırı, lüks harcama varsa itirazlarını tutanağa geçirsinler. Öte yandan bir yıl boyunca hiç aidat arttırmayan sitelerin, yüzde 50-60 arttırıma gitmeleri normal karşılanabilir" diye konuştu.

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"BAŞKA ŞEHİRDE O PARAYA KİRA ÖDERİM"

Ümraniye'deki bir sitede oturan Celallettin Çakmak, "Şu anda aidatlarımız 2 bin lira civarında. Bu durumda 2 bin lira harcayıp çadır alsam, dışarıda yatsam daha ucuz ve mantıklı olur. İstanbul'da oturmasam, başka şehirde o parayla kiramı öderim. Bu aidat nereye gidiyor hesaplayamıyorum artık" şeklinde konuştu.

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"EV SAHİPLERİ DE KİRACILAR DA ÖDEMEKTE ZORLANIYORLAR"

Bir başka site sakini Sezai Dinç, "Kendi sitemizde de, diğer sitelerde de duyduğuma göre artık kiralarla yarışan bir aidat var. Ev sahipleri de kiracılar da ödemekte zorlanıyorlar. 2 bin lira civarında bir aidat veriyoruz. Daha önce, bu paralarla asgari ücretliler kirada oturuyorlardı. Zannedersem asgari ücrete yapılan zammı aidata da yapacaklar" dedi.

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"AİDATLARDA 3-4 BİN LİRALIK FARK OLUŞACAK"

Tesis Yönetim Firması Müdürü Ali Karaboğa, "Halkalı, Esenyurt ve İkitelli'deki sitelerde aidatlar 11 bin lira civarlarındaydı. Yeni dönemde bu fiyatlarda da artış olacak. 3-4 bin liralık fark oluşacak. Site sakinlerine kalem kalem alınan hizmet bildiriliyor. En önemlisi personel giderleri oldu. Asgari ücrete yapılan zam, otomatik olarak personellere yansıdı. Bizim bakım anlaşmamız olan, asansör, kazan, kalorifer firmaları da zam yaptı. Temizlik malzemesi, ofis, elektrik, su, doğalgaz giderlerimiz de var. Bu gider kalemleri doğrultusunda bir bütçe oluşturuluyor, kat maliklerimizle paylaşılıyor, 15 gün içerisinde gelen itirazlar değerlendiriliyor" dedi. (DHA)

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